DOOGEE презентувала два захищених смартфони: Smini та N50 Pro, які змінюють уявлення про фотозйомку на природі

DOOGEE, світовий лідер в області інноваційних захищених і смартфонів, представляє свої останні творіння – DOOGEE Smini і N50 Pro. Ці пристрої створені, щоб революціонізувати фотозйомку на вулиці, забезпечуючи безкомпромісну продуктивність у найскладніших умовах.

DOOGEE Smini: ваш ідеальний компаньйон для пригод, розміром з долоню, але потужний

DOOGEE Smini – це телефон розміром з долоню, який вражає своїми інноваційними функціями та міцним дизайном. Він доступний у декількох кольорах, включаючи Secret Realm Black, Silver Purple та Frost Silver, що дозволяє користувачам обрати телефон, який відповідає їхньому стилю. Завдяки розмірам долоні (133,0*60,0*13,5 мм / 155 г) його легко носити з собою, а спеціальна кнопка забезпечує швидкий доступ до часто використовуваних додатків.

Однією з найбільш інноваційних особливостей Smini є його задній дисплей, який дозволяє користувачам мати швидкий доступ до необхідної інформації, від температури та вологості до поточного часу, дати, рівня заряду акумулятора та стану зарядки. 4,5-дюймовий QHD+ TFT-дисплей захищений за стандартами IP68, IP69K та MIL-STD-810H, що робить його стійким до води, пилу та падінь.

Smini працює на базі восьмиядерного процесора Helio G99 Octa Core з тактовою частотою 2,2 ГГц, виготовленого за 6-нм техпроцесом. Він оснащений 15 ГБ оперативної пам’яті (8 ГБ + до 7 ГБ розширеної оперативної пам’яті) і 256 ГБ ПЗУ з можливістю розширення до 2 ТБ, що робить його ідеальним для зберігання фотографій і відео. Він оснащений подвійною камерою зі штучним інтелектом (50 Мп + 2 Мп), яка знімає приголомшливі фото та відео. Основна камера зі штучним інтелектом на 50 Мп ідеально підходить для зйомки пейзажів і портретів, а макрокамера на 2 Мп – для зйомки крупним планом. Фронтальна камера з роздільною здатністю 8 Мп створена для селфі та відеодзвінків.

Смартфон працює на Android 13 і оснащений великим акумулятором на 3000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт. Він також має функцію розпізнавання відбитків пальців збоку для швидкого доступу та розблокування обличчям для додаткової безпеки. Точна навігаційна система Smini (GPS | Глонасс | Galileo | Beidou | AGPS) гарантує, що користувачі ніколи не загубляться, а набір цифрових інструментів і розумне управління роблять його ідеальним супутником для пригод на природі. Smini також оснащений двома SIM-картами та дводіапазонним Wi-Fi, що дозволяє легко залишатися на зв’язку в дорозі. Він також підтримує технологію NFC, що дозволяє користувачам здійснювати платежі за допомогою Google Pay.

Загалом, DOOGEE Smini – це ідеальний захищений телефон для любителів фотографування на природі. Інноваційні функції, міцна конструкція та потужна продуктивність роблять його ідеальним компаньйоном для будь-яких пригод.

DOOGEE N50 Pro: Підніме вашу фотографічну гру на новий рівень

Завдяки інноваційним функціям та вишуканому дизайну, DOOGEE N50 Pro – ідеальний компаньйон для тих, хто вимагає від смартфона найкращого. Подвійна камера Samsung® AI N50 Pro – мрія фотографа! Основна камера зі штучним інтелектом на 50 Мп дозволяє зафіксувати кожну деталь з приголомшливою чіткістю. А 2-мегапіксельна макрокамера дає змогу дослідити найдрібніші деталі навколишнього світу. Крім того, 8-мегапіксельна фронтальна камера Samsung® ідеально підходить для селфі та відеодзвінків. Цей смартфон створений для ентузіастів фотографії, які хочуть зафіксувати своє життя і поділитися ним зі світом.

N50 Pro оснащений потужним восьмиядерним процесором і має 20 ГБ оперативної пам’яті (8 ГБ + до 12 ГБ розширеної оперативної пам’яті) та 256 ГБ ПЗУ з можливістю розширення до 1 ТБ. Це гарантує, що телефон з легкістю впорається навіть з найвимогливішими завданнями. N50 Pro працює на Android 13, надаючи користувачам найновіші функції та оновлення безпеки.

Екран з діагоналлю 6,52″ та роздільною здатністю HD+ забезпечує повний ефект занурення, а вишуканий та елегантний дизайн вигідно вирізняє телефон з-поміж інших. N50 Pro ультралегкий, вагою всього 187 г, доступний у декількох кольорах: гранітно-чорному, лавандово-фіолетовому та м’ятно-зеленому. Телефон також має високоякісний звук, завдяки чому користувачі можуть насолоджуватися улюбленою музикою та відео з кришталево чистим звучанням. N50 Pro оснащений великим акумулятором ємністю 4200 мАг і підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт, завдяки чому користувачі можуть залишатися на зв’язку протягом усього дня.

Він також має функцію розпізнавання відбитків пальців і розблокування обличчям, забезпечуючи користувачам зручний і безпечний доступ до свого телефону. N50 Pro підтримує дві SIM-карти та дводіапазонний Wi-Fi, завдяки чому користувачі можуть залишатися на зв’язку, де б вони не були. Телефон також оснащений точною навігаційною системою з GPS, Глонасс, Galileo, Beidou та AGPS, що забезпечує користувачам надійну та точну навігацію.

DOOGEE N50 Pro – це ідеальний смартфон для фотозйомки на відкритому повітрі, створений для користувачів, які вимагають найкращого в продуктивності, дизайні та функціях. Завдяки потужній камері, потужному процесору та вишуканому дизайну, N50 Pro є ідеальним смартфоном для любителів фотографування на природі.

DOOGEE Smini та N50 Pro будуть доступні для покупки з 11 листопада на AliExpress, DoogeeMall та Amazon. Для отримання додаткової інформації про продукти та знижки, будь ласка, відвідайте офіційний сайт або слідкуйте за новинами на Facebook, Youtube та Tiktok.