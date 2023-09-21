Європейська країна відмовляється продавати смартфони Xiaomi через війну в Україні

Три найбільші фінські оператори зв’язку — Telia, DNA та Elisa — ухвалили рішення про припинення продажів смартфонів Xiaomi.
Приводом для цього стало рішення Національного антикорупційного бюро України, яке визнало китайську компанію міжнародним спонсором війни в Україні.
Бюро обґрунтувало свою позицію тим, що Xiaomi різко наростила продажі на російському ринку і стала лідером із часткою 39% за підсумками III кварталу 2022 року. Україна закликала ввести санкції проти Xiaomi, але офіційної реакції поки що не було.
Незалежні рітейлери Фінляндії, такі як Gigantti і Verkkokauppa.com, поки не припинили продаж Xiaomi і заявили, що продовжуватимуть це робити, поки проти компанії не буде введено санкції.
Однак, якщо інші європейські країни наслідуватимуть приклад Фінляндії, ситуація може кардинально змінитись.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на авто для наших військових. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter