Європейська країна відмовляється продавати смартфони Xiaomi через війну в Україні

Три найбільші фінські оператори зв’язку — Telia, DNA та Elisa — ухвалили рішення про припинення продажів смартфонів Xiaomi.

Приводом для цього стало рішення Національного антикорупційного бюро України, яке визнало китайську компанію міжнародним спонсором війни в Україні.

Бюро обґрунтувало свою позицію тим, що Xiaomi різко наростила продажі на російському ринку і стала лідером із часткою 39% за підсумками III кварталу 2022 року. Україна закликала ввести санкції проти Xiaomi, але офіційної реакції поки що не було.

Незалежні рітейлери Фінляндії, такі як Gigantti і Verkkokauppa.com, поки не припинили продаж Xiaomi і заявили, що продовжуватимуть це робити, поки проти компанії не буде введено санкції.

Однак, якщо інші європейські країни наслідуватимуть приклад Фінляндії, ситуація може кардинально змінитись.