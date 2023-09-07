iPhone заборонили використовувати чиновникам та держслужбовцям в Китаї

Компанія Huawei тривалий час зазнавала нападок з боку США, що практично повністю спричинило загибель телефонного бізнесу. Тепер Китай, схоже, почав мститись. Уряд країни заборонив державним службовцям та чиновникам використовувати на роботі Apple iPhone. Обмеження стосується працівників центральних урядових установ. Зокрема, міністерств торгівлі, інвестицій та міжнародних відносин.

У Китаї не потрібні iPhone?

Президент Китаю Сі Цзіньпін видав указ, який забороняє держслужбовцям використовувати iPhone на роботі, і навіть приносити телефон до офісів держкомпаній, якщо вони користуються ним в особистому житті. Про це пише The Wall Street Journal (WSJ).

Цікаво, що указ вийшов за тиждень до презентації нового покоління iPhone 15. Пекін, ймовірно, сподівається утримати частину споживачів від покупки смартфонів Apple. Зараз гігант із Купертіно знаходиться на першому місці з продажу мобільних телефонів у Китаї. Apple займає стабільну частку ринку в 20-23%, трохи випереджаючи Huawei.

Відплата за Huawei

Цілком очевидно, що обмеження стали реакцій у відповідь на те, як переслідували і переслідують компанію Huawei не тільки в США, а й у всьому західному світі. А з недавніх пір тиск чиниться і на соціальну мережу TikTok. Huawei була одним із найуспішніших у виробників смартфонів, але після заборони на співпрацю з американськими компаніями (наприклад, Google як виробника ОС Android) інтерес до телефонів цієї марки знизився.

TikTok зараз стикається з тиском з боку Європейського Союзу, який стурбований безпекою даних європейських користувачів. У ЄС та США TikTok частково заборонено на пристроях держслужбовців, а в американському штаті Монтана соцмережа задавили повністю – її не можна встановлювати, зокрема, на пристроях звичайних громадян.