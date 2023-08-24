Хакери зламали популярний сервіс для вивчення англійської мови

База даних 2,6 млн користувачів сервісу вивчення англійської мови DuoLingo знову з’явилася у продажу на хакерському форумі Breached. Про це повідомляє видання Bleeping Computer.
Вперше інформація про користувачів DuoLingo з’явилася в даркнеті ще в січні 2023 року. Вона була розміщена на старій версії форуму Breached і продавалася за $1,5 тис. Пізніше хакерський ресурс було закрито, і архів зник з доступу. Проте 21 серпня 2023 року база даних знову з’явилася у продажу. Її виклали на оновленому форумі Breached за $2,13.
Архів містить реальні імена, юзернейми користувачів, і навіть адреси їх електронної пошти. У Bleeping Computer вважають, що ця інформація може використовуватися в атаках на користувачів DuoLingo із застосуванням соціальної інженерії.
На момент публікації новини DuoLingo не прокоментувала інциденту.
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