Розкрито дату презентації та характеристики новинок Oppo

Oppo анонсувала дату презентації свого нового складного смартфона Find N3 Flip і розумного годинника Watch 4 Pro. Повідомлення про це з’явилося на сторінці компанії в китайській соціальній мережі Weibo.

Розкладачка Oppo Find N3 Flip отримає 6,8-дюймовий складаний основний екран і зовнішній діагоналлю 3,26 дюйма. За продуктивність новинки відповідатиме один із флагманських чипів – Snapdragon 8 Gen 2 або MediaTek Dimensity 9200 і оперативна пам’ять ємністю від 12 до 16 ГБ. Смартфону приписують потрійну камеру з роздільною здатністю 50, 8 і 32 Мп, а також підтримку швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Зовні пристрій буде виконано в стилі попередника – основною відмінністю стане нове оформлення блоку камер.

Водночас було підтверджено анонс розумного годинника Oppo Watch 4 Pro, який працюватиме на чипі Snapdragon W5 Gen 1 разом із 2 ГБ оперативної пам’яті. Аксесуар запропонує LTPO AMOLED-дисплей і великий набір датчиків для вимірювання пульсу, температури і зняття ЕКГ. За чутками, ємність батареї Watch 4 Pro становитиме 570 мАг.

Презентація новинок Oppo відбудеться 29 серпня в Китаї. Про доступність розкладачки і нового годинника за межами КНР поки не повідомляється.