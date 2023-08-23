Кабмін вирішив зменшити вартість газу для ряду споживачів: хто потрапив у список

Вартість для бюджетних установ була встановлена на рівні 16 390 гривень. Для інших споживачів ціна визначатиметься за спеціальною формулою, яка враховує знижену базову вартість.

Продовження дії Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) гарантує, що тарифи на газ для населення не зростатимуть до 15 квітня 2023 року. Крім того, під час засідання 22 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про зниження ціни на газ для виробництва тепла для підприємств, про що повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Основні моменти:

Уряд постановив, що “Нафтогаз” буде пропонувати газ підприємствам теплокомуненерго за ціною 7420 грн за 1000 кубометрів. Ціна для бюджетних установ встановлена на рівні 16 390 гривень. Водночас, вартість для інших споживачів визначатиметься за окремою формулою, яка залежатиме від поточної ринкової динаміки. Зокрема, базова ціна суттєво знизиться з 38 325 грн до 16 390 грн за 1000 кубометрів.

Крім того, Кабмін призупинив процедуру прямого дебетування для ТКЕ через затримку платежів за газ. Ці компанії будуть утримувати 35% надходжень від споживачів тепла для покриття своїх операційних витрат. Це положення діятиме з 1 вересня до кінця грудня 2023 року.

У попередніх повідомленнях Нафтогаз підтвердив, що цього року тарифи на газ для населення залишаться незмінними. Після припинення воєнного стану можливе підвищення цін, але воно буде відповідати фінансовим можливостям населення України.