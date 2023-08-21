Гороскоп на неделю с 21 по 27 августа 2023 года для всех знаков Зодиака от Павла Глобы

Известный астролог Павел Глоба составил прогноз на эту неделю для всех знаков Зодиака. Что ждет представителей всех знаков с 21 по 27 августа 2023 год.

Овен

Вас ждет невероятно активное время. Расширяйте свой кругозор. Занимайтесь самообразованием. Прикладывайте усилия, чтобы добиться успеха в карьере. Результаты будут потрясающими.

Телец

Вас ждет период романтики и новых перспектив в отношениях. Если вы одиноки, вы можете встретить свою любовь. Больше времени проводите наедине с любимым человеком.

Близнецы

Вам предстоит заниматься домашними делами. Вы можете также столкнуться с напряженностью в личной жизни. Вам нужно разобраться в том, как же вы можете улучшить отношения с родными и близкими.

Рак

Вам необходимо больше общаться с окружающими и устанавливать новые деловые контакты. Наслаждайтесь приятным общением. Вам предстоит пересмотреть свои принципы.

Лев

Карьера становится для вас главной. Вы будете много трудиться. Старайтесь быть предприимчивыми. Можно экспериментировать. Все ваши действия будут иметь конкретный результат.

Дева

Наступает период самопознания. Вы легко очаруете любого человека. Ваши размышления будут интересны окружающим.

Весы

Вам предстоит осуществлять поиски себя. Вас будут интересовать духовные практики. Близкие люди окажут вам сильную поддержку. Вы можете обратиться за советом к друзьям.

Скорпион

Вы становитесь более привлекательными и интересными для противоположного пола. Но будьте бдительными. Не допускайте к себе нечестных людей.

Стрелец

Для вас открыты новые возможности. Вы становитесь более привлекательными. Устанавливайте новые связи. Пообщайтесь с влиятельными людьми.

Козерог

Вас ждет сложный период обновления. Возможно, вам стоит что-то поменять в жизни. Занимайтесь образованием. Все новое и неизведанное станет для вас источником вдохновения.

Водолей

Вас ждут новые знакомства. Вы будете много общаться с разными людьми. Не бойтесь быть смелыми.

Рыбы

Вы сможете разрешить многие конфликты. Возможны трудности в карьере. Постарайтесь лучше понимать коллег. Будьте объективными в своих суждениях.