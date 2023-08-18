Redmi Note 13 – перші подробиці про новинку

Нове покоління серії Redmi Note вже фігурувало у витоках, але поки про нього мало що відомо. Тепер з’явилися деякі подробиці.

Інсайдер Кацпер Скшипек, що спеціалізується на продукції Xiaomi, розповів про характеристики камери одного з представників серії. За його інформацією, смартфон отримає 200-мегапіксельний датчик Samsung HP3, який доповнять 8-мегапіксельним надширококутним сенсором Sony IMX355 і 2-мегапіксельною затичкою Omnivsion OV2B10 (це може бути макро-камера або датчик глибини). Також очікується 16-мегапіксельна селфі-камера (Omnivision OV16A1Q), а працюватиме смартфон на поки що невідомому процесорі від MediaTek.

У новому поколінні має вийти як мінімум три пристрої:

Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro Plus.

Вищевказану систему камер, найімовірніше, отримає Note 13 або 13 Pro (у “плюса” 200 мегапікселів були і в минулому поколінні).

Новий 13 Pro+ буде максимально наближений до субфлагманського сегменту. Згідно з попередніми витоками, він отримає закруглений дисплей з роздільною здатністю 1.5К і частотою оновлення 120 Гц, процесор Dimensity 9200+ (як у Redmi K60 Ultra), акумулятор ємністю 5000 мАг і швидку зарядку потужністю 120 Вт. Реліз нового покоління в Китаї очікується в жовтні.