Стосується всіх абонентів: в Офісі Президента взялися за Київстар

Провідний український оператор мобільного зв’язку “Київстар” стикнувся з потенційною конфіскацією через дві основні проблеми. По-перше, його материнська компанія все ще активно працює на російському ринку. По-друге, кілька акціонерів “Київстару”, включаючи Михайла Фрідмана, перебувають під санкціями. Такою інформацією поділився Ростислав Шурма, заступник голови Офісу Президента, під час зустрічі з бізнес-спільнотою.
Ключові тези:
- Шурма зазначив, що активи з часткою понад 25%, які належать особам, що перебувають під санкціями, підлягають конфіскації. Для “Київстару” частка власності підсанкційних осіб є значно вищою.
- Київстар знаходиться на межі конфіскації. Шурма заявив: “Компанія близька до захоплення. За всіма юридичними стандартами, це обов’язково станеться, якщо вони не виправлять підстави для конфіскації найближчим часом. Жодні закони не будуть підлаштовуватися під одну компанію”.
- У відповідь директор з регуляторного забезпечення ПрАТ “Київстар” Олександр Когут підкреслив, що компанія вже продала російському “Вимпелкому” (відомому як “Білайн”) активи на суму 4 мільярди доларів. Однак через європейські санкції завершення цієї угоди призупинилося.
- У “Київстарі” пояснили Dev.ua, що підсанкційний Фрідман не володіє мажоритарною часткою і не має значного контролю над голландською фірмою Veon, яка володіє як “Київстаром”, так і російським “ВимпелКомом”.
- 30 травня 2023 року Veon розпочала процедуру погашення єврооблігацій ПАТ “ВимпелКом”, що ознаменувало їхній остаточний вихід з російського ринку. Зусилля з продажу російських активів тривають.
Також нагадаємо, Veon мала на меті завершити продаж компанії “Білайн” її вищому керівництву за 130 мільярдів рублів (приблизно 2,2 мільярда доларів США) до липня 2023 року.
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