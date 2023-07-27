Суд виправдав актора Кевіна Спейсі за всіма звинуваченнями у сексуальних домаганнях

Довгі судові позови закінчені, і на обличчі Кевіна Спейсі сльози радості. Британський суд зняв з актора всі звинувачення у сексуальних домаганнях. Спейсі звинувачували відразу у 12 епізодах, які нібито сталися з 2001-го по 2013-й роки, а серед потерпілих значилися не тільки жінки, а й четверо чоловіків.

«Я вважаю, що багато хто з вас розуміє, що мені потрібно багато обміркувати після того, що сталося сьогодні. Але я хотів би сказати, що я надзвичайно вдячний присяжним за те, що вони знайшли час, щоб ретельно вивчити всі докази та всі факти, перш ніж ухвалити рішення», — сказав актор після оголошення вердикту.

Кевіна Спейсі вже звинувачували у подібних злочинах у 2019-му році, і тоді суд також став на бік актора. Тепер він повністю чистий перед законом, але репутації актора вже завдано непоправної шкоди — з ним розірвали контракти всі відомі компанії, а в Голлівуді Спейсі став персоною нон грата. Цікаво подивитися, чи вдасться великому актору знову повернутися в кіно.