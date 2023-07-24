Twitter перейменували на «X»: Ілон Маск хоче зробити свій WeChat

Twitter, мабуть, чекають великі зміни. Ілон Маск приступив до переформатування соціальної мережі, тепер вона лаконічно називається X, має відповідний логотип, а публікації називаються не твіти, а x’s, як пояснив сам мільярдер.

Літера «X» – улюблена літера Маска, вона фігурує у низці назв його компаній та продуктів (Space X, Tesla X…). До речі, PayPal був створений у 1999 році внаслідок злиття Confinity та X.com. У липні 2017 року Маск викупив цей домен у PayPal, і з того моменту той чекав свого часу. Якщо ви введете його в адресний рядок браузера, то виявите, що сайт перенаправляє на Twitter.com. Навряд чи соцмережа повністю відмовиться від старого домену, швидше за все, редирект переналаштують у зворотний бік, з Twitter.com > X.com.

Також повідомляється, що в неділю Маск розіслав своїм співробітникам електронного листа, в якому повідомив їм, що компанія переходить на «X», і що це був останній електронний лист, відправлений з домену @twitter.com. Материнську компанію Twitter, Inc. він перейменував у X Corp ще у квітні. Мільярдер неодноразово заявляв, що хоче перетворити соцмережу на супер-додаток за аналогією з китайським WeChat, де об’єднані фото/відео контент, обмін повідомленнями, купівля товарів, платежі та банківська операція.