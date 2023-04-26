У WhatsApp запрацює функція, яку давно чекали українці

WhatsApp, популярний крос-платформний месенджер, спочатку мав суттєве обмеження – його можна було використовувати лише на одному смартфоні. Хоча пізніше з’явилася можливість дзеркального відображення розмов на підключені комп’ютери, планшети та інші пристрої з веб-браузерами, він все одно дозволяв використовувати лише один смартфон на один обліковий запис.

На щастя, розробники переосмислили цю проблему і впровадили безпечний метод використання одного акаунта на декількох мобільних пристроях без необхідності повторного входу в систему.

Станом на вчорашній день акаунт WhatsApp можна використовувати на п’яти смартфонах без будь-яких обмежень щодо наскрізного шифрування. Ця функція корисна для тих, хто часто змінює телефони або користується кількома пристроями, оскільки тепер вони можуть отримати доступ до своїх акаунтів на кожному з них.

Марк Цукерберг особисто оголосив про цю нову функцію WhatsApp.

Кожен пристрій підключається до WhatsApp незалежно, тому основний телефон не повинен бути активним. Однак майте на увазі, що якщо пристрій залишається невикористаним більше 14 днів, інші пристрої будуть відключені від WhatsApp, і вам потрібно буде знову увійти в систему. Аналогічно, підключений пристрій буде відключено, якщо на ньому не буде активності протягом 30 днів.

Щоб додати додатковий смартфон для WhatsApp, почніть з установки месенджера на новий пристрій. Під час налаштування виберіть “Підключитися до існуючого облікового запису” замість входу за номером телефону. Месенджер згенерує QR-код, який потрібно відсканувати камерою вашого основного смартфона. Щоб завершити цей процес, знайдіть в налаштуваннях WhatsApp опцію “Підключити новий пристрій”.