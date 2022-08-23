Оновлення на Windows стало причиною відсутності звуку на ПК

Оновлення для Windows 10 потребує доопрацювань. У деяких користувачів ПК після встановлення оновлень для ОС виникли проблеми зі звуком. Саме оновлення не встановлювалось, а закінчувалося “помилкою”. Апдейт пошкоджує відтворення аудіо на комп’ютерах. Про наявність такої проблеми вже офіційно повідомили розробники Microsoft.





Скарги користувачі надсилали на оновлення КВ5016616. Через нього звук на комп’ютерах пропадав чи відтворювався із дефектами. Якщо бути точнішим аудіодоріжки відтворювались із характерним заїканням.

В окремих випадках на пристроях виникали проблеми із портами та аудіо лише у деяких додатках, наприклад під час перегляду фільмів онлайн звук не працював, а під час прослуховування музики у програвачах все працювало.

Такі проблеми можуть з’явитись і на більш ранніх операційних системах, наприклад на версії 2004 року. Це через те, що більшість ОС використовують одні й ті ж системні файли. Втім системна помилка сталася лише на тих пристроях, де функція “покращення звуку” була вимкненою до встановлення апдейта.

Подібні системні оновлення необхідні для того, щоб виправляти виявлені помилки ОС. Раніше таких недопрацювань ніколи не було. Та цього разу без проблем не обійшлось. Через що виникли збої у роботі також не повідомляють. Скарги почали надходити до компанії майже одразу після виходу КВ5016616.

Щоб виправити проблемі зі звуком рекомендовано оновити аудіодрайвери (звукові, драйвери звукової карти). Це можна зробити через налаштування у Центрі оновлення Windows. Коли центр не може видалити апдейт, можна запустити Windows Audio/Sound, і вона виправить помилки. Як варіант, можна зробити резервну копію налаштувань Open Broadcaster.

Якщо після всіх операцій робота аудіо не відновилася, необхідно вимкнути “покращення звука” через: ПУСК – НАЛАШТОВАННЯ – СИСТЕМА – ЗВУК.