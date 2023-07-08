Как выбрать интернет провайдера в Запорожье?

Сегодня доступ к Интернету можно найти даже в самых отдаленных селах. По-другому невозможно и представить, ведь из-за пандемии, а впоследствии и войны украинцы начали дома работать и дистанционно учиться, не говоря уже о банальном перелистывании новостей. Все это требует круглосуточного и беспрепятственного доступа к всемирной паутине. Чтобы иметь качественный и скоростной интернет по доступной цене, нужно правильно выбирать провайдера. Убив в поисковике – интернет Запорожье можно увидеть множество вариантов. Так как выбрать самый лучший для себя? Рассказываем.

На что обращать внимание, выбирая провайдера?

Есть несколько общих критериев, на которые нужно обращать внимание всем абонентам. Также есть индивидуальные нюансы, которые следует учесть живущим в частном доме/квартире, или где-то не в самом городе, а далеко в окрестностях. Сначала рассмотрим основные критерии выбора:

Покрытие. Выбирайте провайдера, который имеет наибольшее количество точек в Запорожье. Это будет гарантировать высокое соединение. Тип подключения. Есть несколько вариантов: оптоволокно, радиоканал и телефонная линия. Первый вариант самый лучший. Он просто подключается и имеет надежную сеть. Это было подтверждено и во время блэкаутов, когда Интернет всегда был только в тех домах, где тип подключения — оптоволокно. Скорость. Имейте в виду, что заявленная скорость на практике всегда будет меньше. Так что, если вам нужно работать, загружать различные программы, совершать видео звонки, выбирайте скорость не менее 100 Мбит/секунду. Цены. Каждый провайдер пытается предложить лучшее соотношение цены и качества. Обязательно сравнивайте цены и наполнение разных тарифов, чтобы выбрать для себя золотую середину.

Стоит также интересоваться репутацией провайдера, с которым вы планируете заключить договор, а еще читать отзывы о качестве его услуг в социальных сетях или на тематических форумах.

Особенности выбора интернета для дома и квартиры

Иногда провайдеры предлагают разные варианты подключения для жителей частных и многоквартирных домов. Также, в индивидуальном подходе могут нуждаться жители отдаленных от города регионов, например, дачных кооперативов, или небольших поселков, где живет мало людей. Вот что советуют выбирать в каждом из этих вариантов:

FTTB. Эта технология популярна в многоквартирных домах и позволяет получить скоростной интернет с минимальными задержками;

PON. Это вышеупомянутое оптоволокно, которое часто используют как в многоквартирных, так и частных домах. В последних почаще, ведь в отличие от первого варианта, кабель тут может быть какой угодно длины;

Сотовые роутеры. С помощью такой модели можно иметь 4G покрытие при условии, что в местности есть мобильная связь. Идеальный вариант для того, чтобы брать с собой поездки.

Еще существует ADSL технология, но она считается устаревшей. Для подключения используют так называемый телефонный кабель.