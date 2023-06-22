WhatsApp вирішив перейняти функціонал з Telegram

Зарубіжні інсайдери виявили в популярному месенджері нову функцію — можливість додавати кілька облікових записів в один додаток. Така опція вже давно доступна користувачам Telegram, і це дуже зручно, якщо є кілька різних облікових записів — спілкуватися та керувати обліковими записами можна через єдину програму.

Поки що новинка виявлена ​​в останній бета-версії месенджера для бізнесу, але згадка даного функціоналу також є в класичній версії програми для звичайних користувачів. Як правило, після таких знахідок нові функції можуть з’явитися в наступних оновленнях WhatsApp. Також повідомляється, що для роботи додаткового облікового запису не потрібно буде тримати другий мобільний пристрій увімкненим.

Раніше WhatsApp анонсував появу каналів новин у месенджері, за аналогією з тим же Telegram. Опція вже працює в деяких країнах світу і найближчим часом має дійти до нас. А ось у Telegram канали новин з’явилися ще в далекому 2015 році і спочатку сприймалися користувачами дуже скептично. На сьогоднішній день усі найсвіжіші новини з’являються у відповідних каналах у Telegram, що дуже зручно.