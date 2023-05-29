Вийшов HONOR 90 та HONOR 90 Pro: ціни та характеристики

Компанія Honor сьогодні представила свої нові флагмани Honor 90 та 90 Pro. Головною фішкою смартфонів став OLED екран: він підтримує ШІМ із частотою 3840 Гц і був сертифікований TUV Rheinland як немиготливий, навіть для людей із дуже чутливими очима. Це значне покращення порівняно з поточними частотами ШІМ, що використовуються в інших флагманських пристроях, такими як 2160 Гц, 1920 Гц і 1440 Гц, які ще помітні.

Технічні характеристики HONOR 90 Pro

Топовий представник серії оснащений 6.78-дюймовим дисплеєм із краями, закругленими з усіх чотирьох сторін. Панель пропонує роздільну здатність 1,5K+, частоту оновлення 120 Гц, пікову яскравість 1200 ніт та 10-бітну глибину кольору, яка покриває 100% гами DCI P3. Співвідношення екрану до корпусу становить 94.4%, він має виріз у формі «пігулки» під подвійну фронтальну камеру з роздільною здатністю 50+2 МП. Другим модулем навіщось використовується звичайний сенсор глибини, який не приносить функції безпечного 3D-розблокування.

Під капотом Honor 90 Pro встановлений процесор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, такий самий, як і в моделі 80 Pro минулого покоління. Він поєднується з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті (у базовій конфігурації). За автономність пристрою відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг, що підтримує швидку 90-ватну зарядку по дроту.

Honor 90 Pro оснащений потрійною камерою, що складається із 200-мегапіксельного сенсора Samsung HP3 з апертурою f/1.9. Він з’єднаний з 32-мегапіксельним телеоб’єктивом з 2.5-кратним оптичним зумом, діафрагмою f/2.2 та підтримкою OIS (оптичної стабілізації зображення). Крім цього, є також надширококутний об’єктив на 12 мегапікселів з діафрагмою f/2.2.

Пристрій працюватиме на Android 13 з оболонкою MagicOS 7.1 із коробки (Google-сервіси підтримуються). Інші примітні функції включають Bluetooth 5.2, підтримку кодеків LDAC, AptX та AptX HD, сканер відбитків пальців під дисплеєм, стереодинаміки та лінійний вібромотор, якого не було у попередніх поколіннях серії.

Технічні характеристики HONOR 90

Базова модель відрізняється від прошки рядом здешевлень. Смартфон отримав трохи компактніший 6.7-дюймовий OLED екран «водоспад», але характеристики панелі залишилися без змін (1.5К, 120 Гц, 10-біт, ШИМ 3840 Гц, 1200 ніт яскравість у піку). За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 7 Gen 1, а швидкість швидкого заряджання урізали до 60 Вт, при аналогічних 5000 мАг ємності батареї.

Як основна камера також використовується 200-мегапіксельний сенсор Samsung HP3, є ультраширик на 12 МП з кутом огляду 100 °, а ось телеоб’єктив замінили на заглушку у вигляді 2-мегапіксельного датчика глибини. Фронтальна камера тут одинарна, з роздільною здатністю 50-мегапікселів.

Вологозахисту та бездротового заряджання немає в жодному зі смартфонів. Крім того, молодший Honor 90 втратив стереодинаміки (звук – моно) та лінійний вібромотор з покращеним тактильним відгуком.

Ціна та дата виходу HONOR 90

Замовлення нових смартфонів на китайському ринку відкривається сьогодні, а старт продажів заплановано на 7 червня.

Скільки коштують пристрої?

Ціна HONOR 90:

12/256 ГБ – 2499 юанів (~353$)

16/256 ГБ – 2799 юанів (~395$)

16/512 ГБ – 2999 юанів (~423$)

Ціна HONOR 90 PRO:

12/256 ГБ – 3299 юанів (~466$)

16/256 ГБ – 3599 юанів (~508$)

16/512 ГБ – 3899 юанів (~550$)

Що цікаво, вартість всіх конфігурацій стала на 200-300 юанів нижчою, ніж це було в минулому поколінні. Новинки доступні в чорному, білому, зеленому та градієнтному кольорі.