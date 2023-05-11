Sony представила смартфон Xperia 1 V з 4K-екраном за €1,4 тис.

Японська компанія Sony представила флагманський смартфон Xperia 1 V з 4K-дисплеєм, чіпом Snapdragon 8 Gen 2 та камерою з оптикою Zeiss.

Новинка оснащена 6,5-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю 4K та частотою оновлення до 120 Гц. Дисплей захищений загартованим склом Gorilla Glass Victus 2. Також наголошується, що пристрій має широкі «підборіддя» та верхню рамку, в якій розміщена 12-мегапіксельна фронтальна камера.

За продуктивність Sony Xperia 1 V відповідає чіпсет Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованого сховища. Пристрій також підтримує картки microSD.

Основна камера смартфона на 48 Мп з оптикою Zeiss, за заявою виробника, забезпечує дворазове покращення якості зйомки за низького освітлення в порівнянні з попередньою моделлю. Також у Xperia 1 V встановлені телеоб’єктив на 12 Мп та 12-мегапіксельний надширококутний модуль.

Sony Xperia 1 V оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг, який підтримує провідне заряджання потужністю 30 Вт і бездротове заряджання неназваної потужності.

З інших особливостей заявлено захист від води та пилу за стандартом IP68, наявність 3,5-мм аудіороз’єму та NFC.

Флагманський смартфон Xperia 1 V надійде у продаж у Європі наприкінці червня за ціною €1,4 тис..