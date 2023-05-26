Розкрито обсяг фінансової допомоги України від початку війни

З початку війни Україна одержала від Заходу понад 50 мільярдів доларів фінансової допомоги. Обсяги підтримки розкрив депутат Верховної Ради України Данило Гетьманцев у своєму Telegram -каналі.

” Міжнародна підтримка на фінансування бюджету з початку 2023 року досягла 18,4 мільярда доларів, з початку 50,5 мільярда доларів”, – повідомив Гетьманцев.

Він назвав рівень допомоги безпрецедентним та уточнив, що 19,2 мільярда доларів із усього обсягу отриманих коштів складають гранти, тобто безповоротні фінансові надходження.

Раніше у США висловили сподівання, що можливі скорочення бюджетних видатків не призведуть до зменшення допомоги Україні . Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр назвала фінансову допомогу зобов’язанням, що Вашингтон несе перед українським народом.