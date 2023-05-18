Перший пішов: TikTok заборонили на законодавчому рівні

Американський штат Монтана став першим штатом, який законодавчо заборонив китайський додаток TikTok, щоб захистити своїх жителів від ймовірного збору розвідувальних даних з боку Китаю. Губернатор ратифікував закон, який набуде чинності з 1 січня 2024 року, повідомляє Reuters.

Влада Монтани, де проживає трохи більше 1 мільйона людей, заявила, що будь-яке порушення заборони TikTok може призвести до щоденного штрафу в розмірі 10 000 доларів.

Заборона також поширилася на Google і Apple, заборонивши їм пропонувати TikTok для завантаження на території штату. Ці платформи також можуть бути оштрафовані на $10 000 за будь-які порушення. Однак на приватних користувачів не будуть накладати жодних штрафів.

Американський союз громадянських свобод (ACLU) назвав закон неконституційним і закликав оскаржити його в суді.

TikTok раніше висловив свій протест проти нового законодавства, стверджуючи, що воно порушує права громадян Монтани. Вони також пообіцяли продовжувати захищати права користувачів як в Монтані, так і за її межами.

У США налічується близько 150 мільйонів користувачів TikTok, переважно підлітків.

Варто зазначити, що раніше Сенат США санкціонував заборону на використання TikTok федеральними службовцями на урядових пристроях.