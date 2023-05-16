Огурцы, помидоры и гречка: что дешевле покупать в АТБ, а что в других магазинах

Обновление цен в супермаркетах в середине мая: оценка стоимости ранних сезонных овощей и основных зерновых культур, предпочитаемых украинцами.

Ценообразование на помидоры

За последний месяц произошло значительное снижение цен на красные помидоры. Если в апреле они стоили 98,30 грн. за килограмм, то сейчас их цена составляет 79,90 грн. за килограмм. Самая низкая цена на них в сети супермаркетов “Новус” – 59,99 грн.

Цены на розовые помидоры снизились с 145,88 грн/кг до 131,84 грн/кг. В магазинах “Новус” их можно найти по более доступной цене 119 грн/кг.

Помидоры “Сливка”, которые когда-то стоили 148,71 грн, сейчас продаются по 133,10 грн. Лучшая цена в супермаркетах “Варус” – 118,90 грн/кг.

Ценообразование на огурцы

Снизились цены и на огурцы. Стоимость “колючих” огурцов снизилась с 209,90 грн/кг до 114,90 грн/кг в “МегаМаркете”.

Тепличные огурцы, которые в апреле стоили 119,94 грн/кг, сейчас можно приобрести за 79,90 грн/кг.

Цены на гречневую крупу

Популярная крупа, гречка, немного подешевела – с 55,09 грн/кг в апреле до 52,43 грн/кг в настоящее время. Самая низкая цена на гречневую крупу в сети магазинов “АТБ” – 38,90 грн/кг.

Прогнозы ценообразования на овощи в будущем

По мнению экспертов, летом ожидается дальнейшее снижение цен на овощи. Этому снижению способствует поступление нового урожая с наступлением сезона. Однако эксперты предостерегают от ожидания существенного снижения цен.

“Большинство сельскохозяйственной продукции выращивается вблизи зоны конфликта, что существенно влияет на цены. Овощи подорожали в 2-3 раза из-за высокого спроса и недостаточного предложения”, – говорит Юрий Лупенко, директор Национального научного центра “Институт аграрной экономики”.