Одна область України перевиконала план мобілізації: чи будуть надалі призивати чоловіків

Головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко повідомив журналістам, що область виконала 105% мобілізаційного плану.

Незважаючи на те, що у військкоматах немає черг, призовна кампанія в області триває. Тищенко підкреслив, що після мобілізації призовники проходять підготовку на спеціальних полігонах і в навчальних центрах.

Він заявив: “Призовники з Львівської області щотижня відправляються до навчальних центрів, де проходять підготовку. Тільки після завершення навчання вони відправляються на передову”, – стверджує головний військовий комісар Львівської області.