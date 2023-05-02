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Одна область України перевиконала план мобілізації: чи будуть надалі призивати чоловіків

02.05.2023
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Головний військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко повідомив журналістам, що область виконала 105% мобілізаційного плану.

Незважаючи на те, що у військкоматах немає черг, призовна кампанія в області триває. Тищенко підкреслив, що після мобілізації призовники проходять підготовку на спеціальних полігонах і в навчальних центрах.

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Він заявив: “Призовники з Львівської області щотижня відправляються до навчальних центрів, де проходять підготовку. Тільки після завершення навчання вони відправляються на передову”, – стверджує головний військовий комісар Львівської області.

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02.05.2023
Менше хвилини
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