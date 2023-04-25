Vodafone изменил тарифы для бизнес-клиентов: какие услуги и цены предлагает оператор

Один из самых крупных мобильных операторов Украины Vodafone обновил свои тарифы для бизнес-клиентов. Однако компания не только повысила цены, но значительно расширила пакеты услуг. Поэтому, несмотря на повышение стоимости обслуживания, клиенты получат взамен гораздо больше возможностей и в результате смогут еще и сэкономить.

Детальнее о новых условиях для бизнес-клиентов рассказали в пресс-службе Vodafone. Итак, изменения претерпела линейка IoT (Internet of Things). Эта линейка Vodafone уже не первый год пользуется популярностью у компаний и частных предпринимателей. Но с обновленными услугами она претендует на звание самого успешного продукта Vodafone.

Главным обновлением линейки тарифов IoT, на котором акцентирует внимание оператор, является одновременная поддержка 2G, 3G и 4G. Теперь доступ ко всем трем стандартам связи будут иметь пользователи каждого из пакетов IoT. Хотя раньше такая привилегия была доступна только в премиальной линейке.

Также в рамках новых тарифных планов будет поколобайтная тарификация. То есть клиентам больше не придется платить за каждые сто килобайтов и переплачивать за неиспользованные единицы трафика.

В обновленной тарифной линейке Vodafone увеличил количество минут передачи данных CSD (Circuit Switched Data) и количество СМС, но только внутри сети.

Подключиться к обновленным тарифным планам юридические лица и ФЛП смогут уже с 1 мая 2023 года.

Напомним, что линейка IoT появилась у Vodafone еще в 2016 году. Чаще всего ее выбирают предприятия сферы финансов, в частности банки. Также популярностью бизнес-пакеты оператора пользуются у компаний сферы безопасности, логистических компаний и поставщиков коммунальных услуг (воды, газа, электроэнергии).

Кстати, в марте компания Vodafone предложила своим абонентам новую услугу «Подозрительный номер». Она помогает защитится от телефонного мошенничества. Всего за 15 грн в месяц клиенты Vodafone будут получать уведомления о сомнительных номерах, с которых им пытались позвонить или отправить СМС. Кроме того, оператор заблокирует абоненту возможность самостоятельно отправить сообщение или позвонить на такой подозрительный номер.