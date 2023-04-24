Ниже минималки: стало известно, сколько сейчас зарабатывают украинцы в Польше

Треть украинцев в Польше зарабатывают 3-4 тыс. злотых, в пересчете на гривны 26,3–35,1 тыс. грн. И это еще далеко не самый высокий доход, на который могут рассчитывать наши соотечественники. Ведь даже минимальная зарплата в Польше в 3,5 раза превышает украинскую.

Такие данные опубликовало одно из польских изданий GazetaPrawna. В материале сказано, что украинцы, приезжающие в Польшу на заработки, работают в среднем по 40 часов в неделю. Преимущественно они выбирают шаттловую модель работы: работают полгода, чтобы улучшить свое материальное положение, а остальные полгода проводят на родине.

Как отметил основатель одной из крупнейших в Польше Служб по набору персонала Кшиштоф Инглот, многие украинцы зарабатывают здесь даже до 5 тыс. злотых в месяц. При этом около 12% работников из Украины соглашаются на зарплату ниже минимальной. А минималка в Польше сейчас составляет около 2,7 тыс. злотых с учетом налогов.

Зато расходы украинцев в Польше можно считать более чем скромными. Около 55% украинских заробитчан умудряется тратить в месяц 200-500 злотых. В большой степени они обязаны этим своим работодателям, которые оплачивают им жилье, дорогу до работы, а иногда и питание. Да и специальные социальные пакеты для беженцев позволяют украинцам экономить на некоторых статьях расходов.

Но есть люди, которым проживание в Польше обходится гораздо дороже. В частности, 31% украинцев в месяц тратит 500-1000 злотых, а еще у 14% среднемесячные расходы доходят почти до 2000 злотых.

Данные о зарплатах и расходах украинцев в Польше были получены благодаря опросу, проведенному международным агентством Rating Group. В нем приняли участие жители четырех ближайших к польской границе областей Украины – Закарпатской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. Все они в течение последних 5 лет ездили на заработки в Польшу.