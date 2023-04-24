Топ-5 найкращих бюджетних смартфонів з бездротовою зарядкою у 2023 році

Бездротова зарядка стає все більш популярною функцією в смартфонах, пропонуючи користувачам зручність заряджання своїх пристроїв без використання кабелів. Ця функція, яка колись була доступна лише для преміум-моделей, тепер з’являється і в бюджетних смартфонах. У цій статті ми розглянемо топ-5 найкращих бюджетних смартфонів з функцією бездротової зарядки на 2023 рік.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro – відмінний бюджетний варіант, який має безліч функцій, включаючи бездротову зарядку. Його 6,7-дюймовий FHD+ AMOLED-дисплей забезпечує чітке зображення, а чіпсет MediaTek Dimensity 920 гарантує плавну роботу. Смартфон також може похвалитися 64-мегапіксельною основною камерою та акумулятором ємністю 5000 мАг, який підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт. Зі стартовою ціною близько $279, Redmi Note 11 Pro є фантастичним вибором для користувачів, які шукають можливості бездротової зарядки в бюджетному корпусі.

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung є послідовним гравцем на ринку бюджетних смартфонів, і Galaxy A53 5G не є винятком. Цей пристрій оснащений 6,5-дюймовим FHD+ Super AMOLED-дисплеєм, універсальною системою з чотирма камерами та чіпсетом Exynos 1280. Його акумулятор ємністю 4500 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт, а функція бездротової зарядки є приємним доповненням. Samsung Galaxy A53 5G коштує приблизно $399, що робить його надійним і доступним варіантом для тих, хто хоче насолоджуватися бездротовою зарядкою за невеликий бюджет.

OnePlus Nord CE 2

OnePlus створив репутацію виробника доступних смартфонів з вражаючими технічними характеристиками, і Nord CE 2 не є винятком. Цей бюджетний смартфон пропонує 6,43-дюймовий FHD+ Fluid AMOLED-дисплей, чіпсет Snapdragon 695 та 64-мегапіксельну основну камеру. Акумулятор ємністю 4500 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт і бездротову зарядку. За ціною від $329, OnePlus Nord CE 2 є привабливим варіантом для тих, хто шукає бюджетний смартфон з бездротовою зарядкою.

Motorola Moto G100

Motorola Moto G100 – відмінний бюджетний варіант, який поєднує в собі високу продуктивність і зручність бездротової зарядки. Його 6,7-дюймовий РК-дисплей FHD+ IPS і чіпсет Snapdragon 870 забезпечують безперебійну роботу користувача, а акумулятор ємністю 5000 мАг гарантує вражаючу тривалість роботи. Функція бездротової зарядки є значною перевагою для користувачів, які шукають бюджетний пристрій. Ціна Moto G100 починається приблизно від 399 доларів, що робить його доступним варіантом для тих, хто має обмежений бюджет.

Nokia X20

Nokia повернулася на ринок в останні роки, і Nokia X20 – це доступний пристрій, який пропонує можливості бездротової зарядки. Смартфон оснащений 6,67-дюймовим FHD+ дисплеєм, чіпсетом Snapdragon 695 і системою з чотирьох камер з 64-мегапіксельним основним сенсором. Акумулятор ємністю 4470 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 18 Вт, а функція бездротової зарядки додає йому привабливості. За ціною близько $379, Nokia X20 є надійним вибором для користувачів, які шукають бюджетний смартфон з бездротовою зарядкою.

Висновок:

У 2023 році бездротова зарядка стала більш доступною для бюджетних користувачів смартфонів. Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Samsung Galaxy A53 5G, OnePlus Nord CE 2, Motorola Moto G100 та Nokia X20 пропонують цю зручну функцію за доступними цінами. При виборі бюджетного смартфона з бездротовою зарядкою важливо враховувати такі фактори, як якість дисплея, продуктивність і можливості камери. Ці 5 найкращих пристроїв демонструють, що не обов’язково жертвувати якістю, щоб насолоджуватися зручністю бездротової зарядки.