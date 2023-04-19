У трьох знаків зодіаку цього тижня почнеться нове життя: позитивні зміни вже на порозі

Сонячне затемнення, що пройде 20 квітня у знаку Овена, кардинально змінить життя представників деяких зодіакальних знаків. Найбільше це космічне явище «зачепить» Левів, Скорпіонів та Риб. Але хвилюватися їм не варто, адже зміни будуть виключно позитивними. На уродженців перелічених знаків чекають хороші новини, а всі проблеми та турботи залишаться в минулому.

Лев

Цього тижня Леви відчуватимуть себе у власній стихії. Вони опиняться у центрі уваги і зуміють проявити себе. Нові знайомства допоможуть уродженцям знаку домогтися підвищення на роботі і відкриють перед ними нові кар’єрні перспективи.

Енергія та харизма Левів підкорюватиме всіх навколо – починаючи від начальника та закінчуючи друзями і коханою людиною. А після Сонячного затемнення уродженці знаку наче подвоять свій запал. Вони будуть готові звернути гори.

Скорпіон

Поточний тиждень у Скорпіонів пройде доволі спокійно. Лише у четвер та п’ятницю їх життя стане більш динамічним. На уродженців знаку чекають зустрічі зі старими друзями, з якими вони давно не бачилися. Ці теплі вечори у приємній компанії принесуть їм безліч позитивних емоцій.

Можливе також повернення в життя Скорпіонів людини, з якою їх раніше зв’язували романтичні почуття. Ця людина шокує представників знаку своїми внутрішніми змінами. Їм захочеться спробувати почати стосунки з нової сторінки, забувши про колишні образи.

Риби

На Риб у тиждень сонячного затемнення чекає успіх у романтичній сфері. Уродженці знаку, що вже мають родину, зможуть укріпити стосунки з другою половинкою. А Риби із поки що вільними серцями обов’язково закохаються.

Нове знайомство стане для Риб доленосним. Уродженців знаку привабить зовнішність та захопить внутрішній світ нового знайомого/знайомої. Вони поринуть у романтичні фантазії і відчуватимуть себе надзвичайно щасливими.