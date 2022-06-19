Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Cегодня, 19 июня, убывающая Луна в Рыбах. Это значит, что для всех знаков зодиака сняты ограничения на принятие важных решений.





♈ Овен

Если вы заняты на двух работах, если у вас есть подработка или стороннее хобби, задумайтесь. Может быть, то, что вы считаете дополнительным средством дохода, приносит вам больше удовольствия? Может быть, пора превратить подработку в основное дело и отдаться ему полностью, раскрыв новые навыки и таланты? Напомните себе о том, на что вы действительно способны.

Космический совет: время раскрыть свой потенциал.

♉ Телец

Всегда найдется причина не согласиться. Всегда будет повод «пободаться» с коллегами и близкими. Но разве успех не кроется в командной работе? Перемены начинаются с вам. Сделайте глубокий вдох и отложите в сторону свое эго.

Космический совет: изменения начинаются с вас.

♊ Близнецы

Возможно, вы всегда были неудачником. Где-то глубоко внутри, втайне от всех. Но не сегодня. Ваш день — чаепитие у Безумного Шляпника. Принесите свой собственный уникальный бренд безумия к столу. В этом мире нет ничего более освобождающего, чем раскрыть подлинную версию себя.

Космический совет: разожгите огонь внутри.

♋ Рак

Обратите внимание на финансовые вопросы. Проверьте, что вы должны другим, а что должны вам. Сделайте все: разошлите письма, заполните отчеты. И со спокойной совестью требуйте того же от остальных. И под «отчетами» не обязательно подразумеваются только рабочие процессы.

Космический совет: просите то, что вам принадлежит.

♌ Лев

Подходящее время никогда не наступит. Совершите этот прыжок веры, ведь вы готовы к грядущим переменам. Говоря об изменениях, некоторые из Львов могут почувствовать вдохновение. И это правильно. Наступило время сделать первый шаг к чему-то большему.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♍ Девы

Эта глава вашей жизни посвящена противостоянию вашим страхам. Она повествует о том, чтобы сделать что-то, что всегда считалось невозможным. Даже если ваше внутреннее «я» против, не слушайте его. Да, будут и хорошие и плохие дни. Но только если сделать шаг вперед.

Космический совет: проявите мужество.

♎ Весы

Вы в настроении побаловать себя предметами роскоши или обновить свой гардероб. Просто убедитесь, что вы отложили средства, чтобы не потратить больше, чем у вас есть. В то же время помните об аспекте долговечности. Будут ли вещи, в которые вы инвестируете сейчас, приносить вам радость спустя годы? Утвердительный ответ — признак того, что вы на правильном пути.

Космический совет: займитесь тем, что приносит вам радость.

♏ Скорпион

Вы пытаетесь поступать правильно с другими. Но если вы делаете других людей счастливыми, счастливы ли вы? Есть над чем поразмыслить. Будьте осторожней со своим хрупким внутренним миром. Иначе собирать осколки будет уже некому.

Космический совет: полюбите себя.

♐ Стрелец

Вы пытаетесь найти недостающую часть головоломки, обладающий сверхъестественной способностью заполнять внутреннюю пустоту. Но в вашем плане есть недостаток, и он заключается в том, что стабильность вашего внутреннего пути не может быть найдена во внешнем.

Космический совет: найдите в себе источник радости.

♑ Козерог

Сегодня вы чувствуете ностальгию: по тому, кем вы были раньше, по более простым временам, по жизни, которую вы вели. Разрешите себе проплыть по волнам памяти или поковыряться в личных архивах. Но помните: жизнь не стоит на месте.

Космический совет: вы нашли свое место в жизни.

♒ Водолей

Пробуждение — это не поцелуй феи, а рев стаи внутренних демонов. Как бы это срашно ни звучало, но наступило время проснуться и столкнуться со своими страхами лицом к лицу. Приготовьтесь к тому, что каждая из ваших иллюзий разрушится на этом пути.

Космический совет: пришло время кардинальных изменений.

♊ Рыбы

В этой связи всегда было нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Звезды хотят, чтобы вы помнили сегодня, что вы больше не тот человек, которым были раньше. Раскройте себя, и исход будет в вашу пользу.

Космический совет: послушайте свое сердце.