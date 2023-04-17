Измена очевидна: что в поведении мужчин выдает их неверность

Поймать мужчину, который изменяет, «на горячем» непросто. Но есть множество более простых способов определить, есть ли у вашего суженного любовница. Часто мужчины сами себя выдают, даже не замечая этого. Смена привычек, поведения, внешнего вида – все это «тревожные звоночки», которые не следует игнорировать.

Эксперты проекта «Интимология» на своем Telegram-канале рассказали, как выдают себя изменщики.

Внезапная смена планов

Партнер стал чаще задерживаться на работе или отлучаться на несколько часов из дома даже в выходные. При этом он ничего не объясняет, ссылаясь на дела и чрезмерную занятость на работе.

Резкое повышение или снижение либидо

Если занятия сексом для вашей пары стали редкостью, можно предположить, что свой потенциал в этой сфере партнер реализует на стороне. Кстати, повышение сексуального желания также может быть признаком измены. Человек фантазирует о другой, но поскольку не может в данную минуту быть с ней, воплощает эти фантазии с вами.

Подозрительное поведение друзей мужа

Мужчины не склонны скрывать появление новой партнерши от близких друзей, ведь обожают хвастаться своими победами. Так что если его друзья начали избегать вас, или наоборот – «заговаривать вам зубы», из этого можно сделать определенные выводы.

Пароль на телефоне

Попытка защитить свою частную жизнь от самого близкого человека с помощью пароля о многом говорит. А если ко всему ваш муж начал брать с собой телефон даже в туалет – очевидно, он очень боится, что вам на глаза попадется компрометирующее сообщение.

Повышенное внимание к своей внешности

Он сменил одеколон, начал аккуратнее одеваться, или даже делать интимную депиляцию – это не случайность. К таким изменениям мужчину может смотивировать только желание понравиться женщине. А поскольку вы и так рядом с ним, то ответ напрашивается сам собой.

Несовпадение между словами и действиями

Изменщики нередко придумывают себе алиби, чтобы выкроить время на встречу с любовницей. Он может сказать, что уехал на день рождение к коллеге, а затем общие знакомые в вашем присутствии упомянут, что его там не было.

Критика

Внезапно мужчина начал критиковать вас за то, что раньше его вполне устраивало. Подсознательно он сравнивает жену с любовницей, и порой не может удержаться от едких комментариев по поводу недостатков фигуры или характера постоянной партнерши.

Чрезмерная щедрость

Неожиданные подарки и букеты цветов, особенно после долгого отсутствия мужчины, также должны заставить вас насторожиться. Особенно если раньше цветы от него вы получали разве что раз в год на свой день рождения. Судя по всему, он просто заглаживает вину, а значит есть за что.

Раздражение в ответ на расспросы

«Почему ты задержался на работе?», «Где пропадал весь день?» – эти и другие неудобные вопросы у изменщиков вызывают лишь раздражение. Так что если мужчина в ответ на ваше искреннее любопытство начнет проявлять агрессию – ему все-таки есть что скрывать.