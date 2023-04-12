6 факторов, которые незаметно разрушают отношения: они постепенно убивают вашу любовь

Отношения между влюбленными может разрушить лишь одно событие или поступок, например измена. Однако гораздо чаще люди расходятся из-за целого ряда причин, которые ежедневно, как термиты, подтачивают фундамент их связи. Отношения становятся все более хрупкими и со временем разваливаются. Что же приводит к отдалению партнеров, постепенно уничтожая чувства между ними?

На этот вопрос ответили эксперты Национального института сексологии и сексуального здоровья. Они выделили 6 основных факторов, убивающих романтические отношения.

Нехватка времени

В отношениях важно уделять внимание друг другу и много общаться. А для этого прежде всего нужно время. Но когда кто-то из партнеров, или даже оба, слишком заняты и не могут найти времени друг на друга – отношения обречены.

Нежелание работать над отношениями

Отношения двух людей – это постоянная работа. Они «притираются», пытаются понять друг друга, меняют свои привычки для партнера. Но если эти усилия не прилагать, то все рано или поздно развалится.

Отсутствие поддержки

Вторая половинка – это самый близкий человек, в объятиях которого мы ищем утешение и поддержку. Но когда партнер вместо того, чтобы встать на вашу сторону, начинает осуждать и критиковать – это плохой знак. Такие отношения долго не продержатся.

Чрезмерная ревность

Без ревности нет любви. Но когда каждый взгляд на представителя противоположного пола заканчивается скандалом – это не к добру. В таких отношениях просто нет доверия, как и перспективы на долгую и счастливую совместную жизнь.

Отказ от собственных интересов ради партнера

Некоторые люди в отношениях забывают о собственных желаниях и полностью посвящают себя любимому человеку. Такое поведение также может привести к разрыву. Ведь один из партнеров начнет воспринимать усилия другого как должное. А то, кто жертвует собой, поймет, что его просто используют.

Доминирование над партнером

Чрезмерная опека и попытки управлять поведением любимого человека – это своего рода насилие над ним. Когда один из партнеров доминирует, другой обязательно станет отстаивать свою самобытность. А если подчинится, то перестанет быть самим собой и утратит интерес второй половинки. Оба результата такого поведения ведут только к разрушению отношений.