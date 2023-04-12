Некоторым украинцам не удастся вовремя выйти на пенсию: кто будет работать на 5 лет больше

В Украине ежегодно увеличиваются требования к стажу, необходимому для выхода на пенсию. На сегодня минимальный стаж украинцев, желающих уйти на заслуженный отдых в 60 лет, составляет 30 лет. Однако эта цифра с каждым годом растет, а вместе с тем, уменьшаются шансы украинцев оформить пенсию вовремя. Ведь тем, кто до 60-ти не успеет отработать нужное количество лет, придется подождать с пенсией до 63, или даже 65 лет.

Как узнать, когда я выйду на пенсию?

Как отметили в Пенсионном фонде, украинцы уже сейчас могут подсчитать, в каком возрасте выйдут на пенсию. Достаточно войти в личный кабинет на сайте ПФУ, узнать свой стаж и посчитать сколько еще лет удастся отработать до 60-ти.

Требования к стажу украинцев будут повышаться до 2028 года. Ежегодно минимальный стаж будет расти на 12 месяцев. В следующие несколько лет требования к 60-летним пенсионерам изменяться следующим образом:

в 2024-м – 31 год;

в 2025-м – 32 года;

в 2026-м – 33 года;

в 2027-м – 34 года;

в 2028-м – 35 лет.

Если же гражданину исполнится 60 лет, а стажа окажется слишком мало, на пенсию он выйдет на 3 или 5 лет позже. С каждым годом таких пенсионеров будет становится все больше. По подсчетам ученых, уже в 2025 году вовремя выйти на пенсию сможет лишь половина украинцев.

Что делать, если стажа не хватает?

Если стажа для выхода на пенсию в 60-т маловато, придется работать еще по крайней мере до 63 лет. Чтобы выйти на пенсию в 63-и также нужно соответствовать определенным критериям по стажу, но они немного мягче. Например сейчас люди, которым исполнилось 63-и, могут выйти на пенсию имея от 20 лет стажа. А украинцам, которые выходят на пенсию, так сказать, в последний момент, то есть в 65 лет, нужно иметь за плечами всего 15 лет стажа.

Ряд экспертов придерживается мнения, что сейчас не следует увеличивать требования к стажу. Из-за войны миллионы украинцев остались без работы и стаж им просто не насчитывают. Так что если минимальный стаж будут и дальше увеличивать, 60-летних пенсионеров с каждым годом будет становиться все меньше. Украинцам придется тянуть с заслуженным отдыхом по 3-5 лет, чтобы иметь право хотя бы на минимальные выплаты.