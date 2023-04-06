Топ-6 самых неверных знаков зодиака: проверьте, нет ли среди них вашей половинки

Астрологи утверждают, что некоторые знаки зодиака более подвержены измене, чем другие. Им совсем не сложно вести двойную жизнь и скрывать от партнера свои похождения. Внешне представители этих знаков производят впечатление идеального мужа или жены. Но на самом деле это только фасад, за которым скрывается лицемер со множеством тайн.

Специалисты в области звезд и планет составили рейтинг самых неверных знаков зодиака. Проверьте, нет ли среди них вашего партнера?

6. Козерог

Козероги чрезвычайно требовательны к своим партнерам. Они ищут во второй половинке присущие им самим внутреннюю силу и трудолюбие. А сами отношения представители знака воспринимают как своего рода соглашение. Как только вторая сторона этого соглашения перестает удовлетворять их требования, Козероги считают, что имеют полное право на измену.

5. Рыбы

Наиболее чувствительные и романтичные представители зодиака, как ни странно, тоже могут изменять. Даже в отношениях, где много эмоций и страсти, им со временем становится скучно. Тогда уроженцы знака отправляются на поиск новых впечатлений. Однако Рыбам с их тонкой натурой больше присуща эмоциональная измена, чем физическая.

4. Лев

Львы обожают внимание и восхищенные взгляды. Именно поэтому им так нравятся первые этапы отношений, когда они производят впечатление на партнера и видят его яркую реакцию на себя. Но если на дальнейших этапах отношений Львы вдруг ощутят дефицит внимания, то попытаются удовлетворить свою потребность «на стороне». Ведь не могут стерпеть, когда к ним относятся как к чему-то привычному и обыденному.

3. Весы

Весам покровительствует планета романтики Венера, так что они просто жить не могут без отношений. Но хранить верность своей второй половинке Весам удается недолго. Они постоянно в поисках лучшего и более привлекательного партнера. А потому легко изменяют и выходят из отношений, каждый раз с головой ныряя в новое увлечение.

2. Близнецы

Близнецам очень сложно дается принятие решений. Часто они не могут решиться на брак или серьезные отношения, оставляя себе пути для отступления. «Зачем останавливаться на одном, если вокруг столько интересных кандидатов?», – считают Близнецы. Именно такая точка зрения позволяет представителям знака легко изменять, как только в текущих отношениях им становиться слишком сложно или скучно.

1. Овен

Этому знаку принадлежит первенство среди самых неверных представителей зодиака. Овны очень независимы и не любят быть связанными какими-либо обязательствами. Им больше нравятся краткосрочные и страстные отношения. А как только все становится серьезно – уроженцы знака начинают изменять и наконец исчезают без следа.