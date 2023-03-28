Навіть якщо вага повернеться: схуднення корисне для серця

Вчені провели огляд досліджень і з’ясували, що втрата ваги разом зі зміною способу життя пов’язана зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань та діабету 2 типу протягом як мінімум п’яти років. Ефект є навіть якщо деяка вага відновлювався.

“Багато лікарів і пацієнтів визнають, що за втратою ваги часто її його відновлення, і вони побоюються, що це робить спроби схуднути безглуздими”, – зазначили вчені. Однак вони отримали докази того, що схуднення все одно є ефективним способом зниження ризику діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

За попередніми даними, ризик серцево-судинних захворювань або діабету 2 типу був нижчим навіть після повернення ваги. Тим не менш, необхідно більше досліджень, щоб переконатися в цьому та встановити граничний термін.