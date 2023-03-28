Українцям розповіли, як виявити стеження на власному смартфоні

Шпигунські програми на смартфоні можуть відстежувати місцезнаходження користувача, красти особисті дані та банківські рахунки. Про це українцям розповів експерт з кібербезпеки Юрій Шарлай.

За словами експерта, явними ознаками наявності такої програми є надто швидке розрядження батареї пристрою, збільшення витрати мобільного трафіку, падіння продуктивності смартфона або його мимовільне перезавантаження.

Щоб виявити подібне програмне забезпечення, Шарлай рекомендує звертати увагу на несподівані зміни в налаштуваннях пристрою. Наприклад, якщо стартова пошукова сторінка у браузері змінилася сама по собі. Крім того, експерт зазначив, що спливаючі вікна або повідомлення про помилки роботи пристрою можуть свідчити про вірусне ПЗ.

Щоб не допустити появи шпигунських програм, потрібно завантажувати та встановлювати програми лише з перевірених джерел, офіційних магазинів додатків та сайтів компаній. Також рекомендується використовувати мобільний антивірус. Користувачам Android слід також перевірити розділ «Спеціальні можливості» в налаштуваннях на предмет виданих дозволів, які дозволяють сторонньому ПЗ «підглядати» за іншими програмами, змінювати налаштування на свій розсуд та виконувати різні функції від імені власника.