Украинским семьям в Польше выплатят по 33,3 тыс. грн: кто получит деньги

Украинским семьям выплатят по 33,3 тыс. грн. от немецкого благотворительного фонда Diakonie. В рамках второго этапа финансовой помощи, который стартовал в марте 2023 года, помощь будут оказывать украинским беженцам, которые нашли убежище в Польше. Однако помочь всем благотворители из Германии не смогут, так что из общего числа претендентов будут выбирать беженцев, принадлежащих ко льготным категориям.

Согласно правилам фонда Diakonie, подать заявку на получение финансовой помощи могут украинцы, прибывшие в Польшу в статусе беженцев после 24 февраля 2022 года. В случае одобрения заявки деньги им будут выплачивать в течение трех месяцев.

Гражданин, который собственно обратился в фонд, будет получать каждый месяц по 710 злотых (около 6 тыс. грн), а члены его семьи – по 610 злотых (5,1 тыс. грн). Так что даже небольшая семья из двух человек, например мать с ребенком, за три месяца получат от фонда 33,3 тыс. грн помощи.

Однако количество беженцев, которым может помочь немецкая организация, ограничено. Перед началом второго этапа помощи фонд Diakonie опубликовал официальное заявление. В нем говориться о том, что то в марте назначит выплаты не более чем 2,5 тыс. украинских семей.

Чтобы сузить круг претендентов на выплаты, благотворителям пришлось установить для себя определенные приоритеты. Таким приоритетом стало наличие в семье пожилых людей или инвалидов. Именно эта категория беженцев будет иметь больше всего шансов получить деньги от немецкого фонда.

Для оформления помощи украинцам нужно зайти на сайт фонда Diakonie и записаться на встречу в специальный центр. На эту встречу претенденты должны прийти с документами, которые тщательно проверят. Каждый гражданин, успешно прошедший проверку, получит код для регистрации своей заявки на сайте организации. Для беженцев, которые по тем или иным причинам не могут лично прийти в центр, работает горячая линия: 800000232.