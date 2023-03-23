Huawei P60 – перший у світі смартфон з підтримкою двостороннього супутникового зв’язку

Китайська компанія Huawei офіційно представила новий флагманський смартфон – модель Huawei P60. Новинка цікава тим, що вона стала першим у світі смартфоном із підтримкою двостороннього супутникового зв’язку.

За допомогою китайської супутникової системи Beidou гаджет може не лише надсилати повідомлення, а й приймати їх. А ще новинка стала першим смартфоном виробника, який працює під керуванням фірмової операційної системи HarmonyOS 3.1 з коробки.

Смартфон отримав загнутий на всі чотири сторони OLED-екран діагоналлю 6,67 дюйми та роздільною здатністю 2700 х 1200 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц. Камера Huawei P60 отримала наступну конструкцію: головний 48-мегапіксельний сенсор з розкладкою пікселів RYYB, об’єктивом зі змінною діафрагмою F/1,4-4,0 та системою оптичної стабілізації, 13-мегапіксельний датчик з надширококутним об’єктивом 12-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією та можливістю п’ятикратного оптичного збільшення.