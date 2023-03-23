У податковій відновлять перевірки роботодавців: за неоформлених працівників їм загрожує до 201 тис. грн штрафу

Державна податкова служба відновить перевірки компаній з метою виявлення неоформлених працівників. У цій справі податківцям допомагатиме Державна служба з питань праці. Роботодавцям, які видають зарплати в конвертах та не платять податки за своїх працівників, загрожує штраф до 201 тис. грн.

У податковій розповіли, що станом на початок 2022 року без офіційного оформлення в Україні працювало понад 3 млн. громадян. Відповідно податки за них не сплачували, тож протягом року державний бюджет втратив близько 100 млрд. грн. І це за умови отримання всіма цими працівниками мінімальної зарплатні. Якщо роботодавці оформили б їх як слід, з урахування повної суми окладу, надходження до бюджету могли б бути ще більшими.

У податковій зауважили, що тіньова зайнятість і раніше була болючим питанням в Україні. Однак зараз, коли більша частина податків та зборів спрямовується на підтримку армії та підвищення обороноздатності країни, боротьба з такими порушенням стала принциповим питанням.

За кожного неоформленого працівника роботодавець буде покараний штрафом на суму до 201 тис. грн. На ці гроші він міг би офіційно платити цьому ж працівнику мінімальну зарплатню у сумі 6700 грн протягом 2 років. Тож порушникам є над чим замислитися.

У відомстві підкреслили, що саме зараз, коли всі сили держави спрямовані на забезпечення потреб ЗСУ та соціальну підтримку населення, кожен українець зобов’язаний платити податки. Це найбільш простий для населення спосіб підтримати свою країну у боротьбі з ворогом.

Наразі Державна податкова служба та Держслужба з питань зайнятості складають список імовірних порушників. Здебільшого це керівники підприємств у галузях, в яких робота без офіційного оформлення є звичайною практикою. Наприклад, оптова та роздрібна торгівля. Після такого підготовчого етапу податкова візьметься безпосередньо за перевірку роботодавців, які викликають найбільше підозр.