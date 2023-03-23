Китайский совет дня на четверг, 23 марта

К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 23 марта?
Есть у четверга закон — в этот день нужно есть рыбу и наводить чистоту. И если с рыбой в этот четверг не получится, то генеральная уборка всегда в ваших силах. Тем более, что энергии дня очень даже благоволят этому.
Совет дня: в четверг можно сесть на диету или же начать другие процедуры и действия, которые поспособствуют очищению лишнего из вашей жизни.
Предостережение дня: не стоит в четверг начинать что-либо строить. Энергии дня могут подпортить любое ваше созидательное начинание и дотла вычистить котел с только что приготовленной похлебкой.
➡Відкриваємо ЗБІР КОШТІВ на придбання «Тепловізійного монокуляра з далекоміром AGM Fuzion LRF TM25-384» (тепловізор) для снайперів роти вогневої підтримки (92-й батальйон). Допоможемо тим, завдяки кому ми досі живі. Номер карти mono 5375411203876318. Або ж - поповнити Монобанку. Важлива кожна гривня!
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter