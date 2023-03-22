Samsung безжально економить: навіть найдешевші смартфони тепер без зарядок

Тенденція, коли виробники смартфонів вилучають зарядні пристрої з упаковки, продовжує набирати обертів, і тепер до неї приєдналася компанія Samsung. Раніше Samsung вилучала зарядні пристрої лише зі своїх флагманських і бюджетних моделей Galaxy A, але тепер навіть найдешевші смартфони будуть поставлятися без аксесуарів.

Згідно з повідомленнями постачальників магазинів, підкріпленими фотографіями, першою бюджетною моделлю Samsung, яка не матиме зарядного пристрою, стане Galaxy A14. У помітно меншій коробці покупці знайдуть лише телефон, інструкцію та кабель Type-C.

Очікується, що Galaxy A14 стане найдоступнішим представником серії Galaxy A, повідомляє SamMobile. Пристрій буде оснащений 6,6-дюймовим PLS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, процесором Exynos 850 з 4/64 або 6/128 ГБ пам’яті, 50-мегапіксельною основною камерою, 13-мегапіксельною селфі-камерою, NFC і слотом для карт пам’яті microSD. Акумулятор пристрою ємністю 5 000 мАг зможе заряджатися до 15 Вт.

Питання зараз полягає в тому, чи дійсно покупці отримають вигоду від цього заходу зі скорочення витрат. Хоча цілком можливо, що виключення зарядного пристрою і зменшення упаковки зробить пристрій дешевшим, зростає відчуття, що ми знову почуємо про передбачувані екологічні переваги цього кроку. У будь-якому випадку, очевидно, що тенденція відмови від зарядних пристроїв набирає обертів, і споживачам потрібно буде зважити всі “за” і “проти”, перш ніж вирішити, чи варто купувати смартфон, який не постачається з аксесуаром, що давно вважається необхідним.