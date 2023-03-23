Украинцам присылают платежки за неиспользованный газ: как избавиться от выдуманного поставщиком долга

Украинцам проходят платежки за газ, который они не использовали. Счета на тысячи гривен от «Нафтогаза» присылают даже тем потребителям, чьи дома вообще не подключены к газоснабжению. В чем причина путаницы и как поступать гражданам, получившим несправедливые платежки?

Один из таких случаев описала на своей Facebook-странице эксперт в области энергетики Светлана Голикова. Она недавно получила платежку с суммой почти 2 тыс. грн на дом в Черниговской области. К газу дом не подключен, так что женщина сразу поняла, что в «Нафтогазе» что-то перепутали.

К тому же, ошибочный счет поступил через ПриватБанк именно Светлане, которая даже не является владелицей этого жилья. Домом на Черниговщине владеет ее родственник и зарегистрирован он на совсем другую фамилию.

О схожих случаях с неправильными платежками за газ ранее уже сообщал эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Попенко. Он отметил, что ошибочные счета от «Нафтогаза» периодически поступают потребителям по всей Украине. В частности, на своем Telegram-канале Попенко освещал неоднозначные ситуации с газовыми счетами в Киевской и Житомирской областях.

Причиной ошибок поставщика, по словам экспертов, яквляется чрезвычайно большой объем работы, с которым он столкнулся. Напомним, что весной 2022 года, после закрытия большинства украинских облгазов, «Нафтогаз» стал фактически единственным поставщиком «голубого топлива» для населения. Соответственно, количество клиентов у «Нафтогаза» выросло сразу в несколько раз. К тому же, ему пришлось взять на себя новые обязанности по учету использования газа, с которыми поставщик пока не слишком справляется.

Однако за ошибки «Нафтогаза» не должны нести ответственность обычные потребители. Если вам пришла платежка с неправильным счетом, необходимо сразу же уведомить об этом поставщика.

Если же в «Нафтогазе» откажутся исправить свою ошибку, можно обратиться в НКРЭКУ. Эта структура регулирует деятельность поставщиков коммунальных услуг и сможет повлиять на решение «Нафтогаза». Заявления НКРЭКУ принимает как в письменном виде так и по телефону. Также об ошибочном счете за газ можно сообщить, позвонив на правительственную горячую линию.