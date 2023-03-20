Не беспокойтесь о родных с iSharing: обзор и возможности бесплатного приложения

В наше сложное время очень важно оставаться на связи с близкими, особенно если речь идет о детях. Сегодня мы хотим рассказать о приложении iSharing от компании iSharingsoft, которое помогает родителям всегда знать где находятся их дети и не только.

Приложение iSharing доступно по ссылке https://isharingsoft.com/ru/. Это специальная программа, которая предоставляет возможность отслеживать местоположение ребенка в режиме реального времени.

Почему приложения для отслеживания родных так популярны

Приложения для слежения за детьми или родными людьми, такие как iSharing от iSharingsoft незаменимы. Вот несколько преимуществ подобных сервисов:

Родители всегда спокойны о своих детях, когда те идут в школу или гулять. Больше не надо звонить и спрашивать, как добрался, достаточно посмотреть местонахождение ребенка в телефоне. К тому же это очень актуально в последний год. Многие семьи сменили место проживания из-за войны, а значит, ребенок может потеряться в еще не освоенном городе. В случае подобной ситуации достаточно позвонить родителям, и они сразу же узнают месторасположение.

Подобные приложения позволяют пользователям отслеживать своих друзей на карте города, и знать чем они занимаются — например, отдыхают дома, делают покупки в магазине или на работе. Такая возможность была актуальной во времена Covid-19. Сейчас же возможность знать чем занят ваш друг тоже не будет лишней, например, вы можете проверить, где человек, если на работе, то не стоит его отвлекать звонком.

Главное преимущество iSharing — возможность отслеживать местоположение по номеру телефона. Не нужно устанавливать специальный софт и тем более делать это тайно.

Но стоит понимать, что возможность отслеживать человека есть только когда телефон заряжен и включен. Если батарея садят, вам будет доступно только последнее отслеживанием местоположение.

Возможности приложения iSharing

Если говорить о преимуществах iSharing, стоит отметить:

можно настроить уведомления о том, что ребенок пришел в школу или вернулся домой;

есть режим экстренного уведомления, достаточно сильно встряхнуть телефон, чтобы родные люди получили сообщение о том, что вы в опасности;

функция чата — обменивайтесь фото или поздоровайтесь с друзьями прямо в приложении;

визуализация водительских привычек и отслеживание опасных событий для поездок;

история месторасположения, вы всегда будете знать, где были ваши родные.

Как видите, это не очередное приложение в котором лишь одна функция — отслеживание местонахождения.

Это удобное приложение, позволяющее в режиме реального времени знать где находятся ваши друзья. Кроме того, делитесь информацией о своем нахождении конфиденциально и общайтесь друг с другом.

С приложением iSharing члены семьи и друзья могут не беспокоиться о родных или надоедать звонками. Достаточно зайти в приложение и с точностью узнать местоположение родным вам людей.