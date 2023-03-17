Просрочка и фальсификат в магазинах: украинцам рассказали, как уберечься от некачественных продуктов

В магазинах и супермаркетах украинцам часто продают продукты сомнительного качества. Встречаются фальсификаты и товары с плохим составом, которые предлагают под видом акционных. А чаще всего это обычная просрочка, то есть продукты, у которых заканчивается или уже истек срок годности. Такие товары могут привести к отравлению и нанести непоправимый вред здоровью. Как же уберечься от некачественных продуктов?

Как отметила декан факультета пищевых технологий и управления качеством продукции одного из профильных учебных заведений Украины Лариса Баль-Прилипко, прежде всего, стоит обратить внимание на вид самого продукта. Например, просроченное мясо и колбасы могут отличаться по цвету и иметь неприятный запах.

Также не лишним будет проверить срок годности, обратив особое внимание на то, не приклеена ли на оригинальную этикетку еще одна с другим сроком годности. Ведь некоторые магазины таким образом пытаются обмануть покупателей и продать им просрочку.

Не советует эксперт брать товары на акционных полках. У любой акции есть причина. Обычно это истекающий срок годности товара, неправильные условия хранения или низкое качество. Поэтому, выбирая акционный товар, нужно тщательно проверить все его параметры.

В общем, покупать товары, которые легко портятся, в частности мясо, колбасы, рыбу и молочку, лучше в проверенных торговых точках, где соблюдаются санитарные нормы. Приобрести продукт в большой сети супермаркетов гораздо надежнее, чем на стихийном рынке, где качество товара вызывает большие сомнения, а проверить условия его хранения вообще невозможно.

К тому же купив некачественный продукт в магазине покупатель всегда может привлечь к ответственности его руководство. А вот с «базарниками» все не так просто. Найти продавца, товар которого привел к отравлению или другим негативным последствиям, иногда бывает просто невозможно.