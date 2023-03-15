Украинцы задолжали за коммуналку более 50 млрд грн: что грозит должникам

Украинцы по состоянию на весну 2023 года побили все возможные рекорды по коммунальным долгам. Дошло до того, что Госстат просто перестал публиковать статистику по задолженности украинцев. Ведь общая сумма неуплаченных счетов уже превысила 50 млрд. грн. Как коммунальщики будут взимать долги и какие санкции угрожают злосным неплательщикам?

Почему украинцы не платят за коммуналку?

Следует отметить, что рост задолженности за коммуналку в конце отопительного сезона – стандартная ситуация. Однако многие компании-поставщики коммунальных услуг все равно жалуются на значительное ухудшение платежной дисциплины украинцев. Об этом заявил генеральный директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, который отметил, что как только перебои со светом прекратились, потребители массово перестали за него платить.

Не лучше ситуация и с оплатой других комуслуг. В частности, украинцы задолжали около 35 млрд. грн за отопление, водоснабжение, водоотвод, обслуживание придомовой территории и даже за вывоз мусора. В значительной степени это связано со сложной материальной ситуацией граждан, многие из которых из-за войны потеряли работу и теперь просто не имеют средств на оплату коммунальных услуг.

Еще несколько миллионов украинцев уехали за границу и перестали оплачивать свои счета за квартиру, считая, что в этом нет никакой нужды. Хотя нулевое использование воды, газа и электричества не освобождает от оплаты остальных коммунальных услуг, предоставляемых в общем порядке жильцам всего дома. В частности, это касается централизованного отопления, обслуживания придомовой территории и вывоза мусора.

Но какова бы ни была причина накопления задолженности, коммунальщики рано или поздно начнут требовать у потребителей погасить ее. При этом способы, которыми они будут действовать, могут оказаться очень неприятными.

Как коммунальщики будут «выбивать» долги?

Поскольку во время действия военного положения прекращать предоставление любых коммунальных услуг украинцам запрещено, то коммунальщики будут действовать другими методами. Сначала они станут регулярно напоминают потребителям об их задолженности. В частности, отправлять письма и размещать списки должников с их именами по месту жительства.

Когда долг достигнет более существенной суммы, например, несколько десятков тысяч гривен, дело может дойти и до суда. Кстати, судьи в таких делах почти всегда встают на сторону коммунальщиков. Так что в результате потребителю придется уплатить не только сумму задолженности, но и немалый процент с нее в пользу истца. К тому же на его плечи ляжет оплата судебного сбора, который обычно составляет 2-3 тыс. грн.

Если у должника нет денег или он попросту отказывается оплатить долг, ему могут заморозить банковский счет и даже конфисковать часть имущества, например машину, мебель, посуду и т. д. Конфискованное имущество будет продано на торгах, а вырученная сумма уйдет на оплату коммуналки. В некоторых случаях даже конфискуют жилье, но такое бывает крайне редко.

Кстати, на некоторых украинцев коммунальщики не могут подать в суд, сколько бы они ни задолжали. В частности, неприкосновенными считаются жители оккупированных регионов, территорий где продолжаются боевые действия или где они завершились менее 3 месяцев назад.