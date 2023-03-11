Французький гігант роздрібної торгівлі Auchan (в Україні його знають як “Ашан”) оголосив про те, що планує відкрити в Росії новий магазин, в якому буде представлено виключно продукцію під власною торговою маркою. Цей крок відбувається на тлі тенденції відходу іноземних компаній з російського ринку та припинення інвестицій. Очікується, що новий магазин під назвою “Мій Ашан” подвоїть присутність АШАН на ринку країни та пропонуватиме близько 900 продуктів харчування, причому 90% асортименту складатимуть товари під брендом АШАН.

Цей крок “Ашан ” розглядається як знак незмінної прихильності компанії до російського ринку, незважаючи на політичну напруженість та економічні проблеми. У лютому Національне агентство із запобігання корупції України включило “Ашан” до списку міжнародних спонсорів війни, посилаючись на лояльність компанії до російського ринку. Проте “Ашан” також піддався критиці з боку деяких західних ЗМІ за передбачувану участь у постачанні товарів російської армії на окуповані українські території під виглядом “гуманітарної допомоги”, а також за сприяння у проведенні мобілізаційних заходів у Росії.

Незважаючи на ці звинувачення, “Ашан”, схоже, має намір зберегти свою присутність у Росії та продовжувати пропонувати свою продукцію споживачам країни. Рішення компанії відкрити новий магазин з акцентом на продукцію під власною торговою маркою є частиною ширшої тенденції роздрібної торгівлі у бік товарів під приватними марками. Ці продукти пропонують рітейлерам більш високу маржу прибутку та більший контроль над ланцюжком поставок, а також можливість виділитися на тлі конкурентів.

Крок Auchan важливий ще й тому, що він відбувається в той час, коли багато інших іноземних компаній залишають російський ринок або припиняють інвестиції через політичну напруженість і економічні проблеми. Серед компаній, які нещодавно пішли чи скоротили свою діяльність у Росії, можна назвати Carrefour, Tesco та Metro AG. Це створило можливості для місцевих рітейлерів і компаній, які готові взяти на себе ризики, пов’язані з веденням бізнесу в Росії.

Незважаючи на труднощі, Ашан працює в Росії з 2002 року і в даний час має більше 200 магазинів в країні. Рішення компанії відкрити новий магазин з акцентом на товари під власною торговою маркою показує, що вона, як і раніше, віддана російському ринку і готова інвестувати в його подальший розвиток.