Клиенты Vodafone не могут пополнить счет: в компании объяснили причину

Закрытие Национальным банком Айбокс Банка создало серьезные проблемы клиентам мобильного оператора «Vodafone Украина». Поскольку терминалы Ibox больше не работают, украинцы не могут пополнять свои счета с помощью приложения My Vodafone. А это значит, что им теперь придется платить комиссию каждый раз, когда потребуется внести деньги на баланс.

Неприятную новость сообщили в пресс-службе Vodafone. В компании отметили, что временно ограничили возможности пополнения счета через мобильное приложение. Однако клиентов заверили, что работа над альтернативными способами оплаты услуг Vodafone уже ведется.

На самом деле, внести средства на баланс абоненты «Vodafone Украина» могут и другими способами. Однако в терминалах Айбокс Банка они делали это бесплатно, то есть без копейки комиссии. Сейчас же в Водафон советуют клиентам для выгодного пополнения счета пользоваться сервисом EasyPay.

Стоит отметить, что ликвидация Ibox Bank повлияла и на клиентов популярного в Украине банка без отделений monobank. Ведь они также активно пользовались терминалами Ibox для пополнения своих карт. Однако в банке быстро нашли выход из ситуации и предложили клиентам другой способ внесения средств на счет без платы за обслуживание. «Моно» в считанные дни удалось договориться о бесплатном пополнении карт с другими сетями терминалов самообслуживания – City24 и EasyPay.

Напомним, что решение об отзыве лицензии Айбокс Банка НБУ принял всего несколько дней назад – 7 марта. Причиной такого решения стало систематическое нарушение финансовым учреждением требований закона в области предотвращения отмывания доходов. А уже 8 марта, когда решение регулятора вступило в силу, в нескольких офисах «Ibox Bank» Служба безопастности Украины провела обыски. После этого в сети появилась информация о том, что руководство «Айбокс» подозревают в содействии легализации доходов игрового бизнеса.