В Украине начался «банкопад»: какие финучреждения могут закрыться в 2023 году

За первые два месяца 2023 года в Украине закрылось уже два банка. И хотя ситуация в финансовом секторе сейчас относительно стабильна, на грани банкротства находятся еще около десятка банков. В чем причина такого «банкопада» и стоит ли украинцам волноваться за свои сбережения?

Первыми банками, вышедшими из игры в 2023 году, стали Айбокс Банк и Форвард Банк. «Айбокс» НБУ ликвидировал за систематические нарушения требований касательно предотвращения отмывания доходов. В то же время «Форвард» регулятор закрыл по совсем другой причине. Финучреждение, которое между прочим принадлежит россиянину Рустаму Тарико, еще месяц назад признали неплатежеспособным.

Но, как оказалось, это только начало. Член Совета НБУ Василий Фурман на днях заявил, что вскоре лишится лицензии могут еще до десяти банков. Причем главной причиной печальной судьбы этих банков станут проблемы с прибыльностью.

Во время войны многие банки оказались в сложной ситуации, в частности из-за снижения кредитоспособности украинцев. Процент невыплаченных кредитов за последний год вырос до 38% (средний показатель по украинским банкам). И это несмотря на то, что большинство отечественных финучреждений еще в начале войны уменьшило кредитные лимиты и стало более тщательно проверять платежеспособность своих клиентов.

Однако первыми под удар попадут банки, зарабатывающие на теневом рынке. В частности, в Украине недавно выявили причастность девяти банков к легализации доходов игрового бизнеса. Такие правонарушения могут ускорить роковой конец некоторых банков, даже если у них не будет никаких финансовых проблем.

Но даже несмотря на риск закрытия некоторых банков, украинцам не стоит волноваться за свои сбережения. Ведь во время войны в Украине действует 100% гарантирование вкладов. Так что сколько бы денег они не хранили банке, в случае его ликвидации Фонд гарантирования вкладов физических лиц вернет все до копейки.