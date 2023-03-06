Победа уже скоро: астролог рассказал, когда наступит решающая фаза войны в Украине

Решающий момент в войне Украины с россией неуклонно приближается, уже в конце марта 2023 года произойдут события, которые преломят ход боевых действий и ускорят победу. Об этом сообщил хиромант, нумеролог и ведический астролог Владимир Бадиян.

По словам Бадияна, формально война закончится в 2025 году. Однако на протяжении последних 1-1,5 лет интенсивных боев он не видит. То есть враг будет всячески затягивать войну, чтобы не признавать свое поражение.

Острая же фаза войны закончится уже в текущем году. В конце марта, по прогнозу астролога, начнутся мирные переговоры, а вслед за ними – «большие завоевания» украинской армии. В частности, ВСУ удастся продвинуться далеко за пределы своих нынешних позиций.

Владимир Бадиян утверждает: переломный момент в войне наступил еще 12 февраля. В настоящее время продолжается острейший этап противостояния, который завершится уже 23 марта. Согласно его ожиданиям, в ближайшие недели ВСУ удастся освободить часть оккупированных территорий на востоке и юге страны.

Однако отвоевание захваченных врагом регионов еще не будет означать их полного возврата в состав Украины. Еще несколько лет города и деревни, которые сейчас находятся под оккупацией врага, будут иметь так называемый «особый статус». Скорее всего, такой переходный период продлится до 2029 года. А вот Крым удастся вернуть гораздо скорее. Первые положительные результаты по «Крымскому вопросу» будут уже в 2023 году.

Стоит отметить, что многие украинские астрологи дают схожие прогнозы. В частности, они утверждают, что с мая по июнь 2023 года в Европе и США будут приняты важные решения касательно помощи Украине. В частности, можно ожидать увеличения количества оружия и объемов материальной помощи. Украина получит все необходимое, чтобы переломить ход войны в свою пользу. А это в свою очередь ускорит ее победу над врагом.