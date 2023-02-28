На початку березня трьом знакам зодіаку не пощастить із грішми: вони можуть втратити все

У перший тиждень березня деяким знакам зодіаку зовсім не щаститиме з грішми. У них постійно виникатимуть непередбачувані витрати, які можуть геть спустошити їх гаманці. Більш обережно поводитися з грішми астрологи радять Левам, Терезам та Стрільцям. Їм не варто робити дорогі покупки, натомість спробувати заощадити бодай мінімальну суму, створивши собі так звану «подушку безпеки».

Лев

У Левів в перший тиждень весни може виникнути термінова потреба придбати річ, що вкрай потрібна їм у побуті. Наприклад у представників знаку зламається пральна машинка чи газова плита, і її доведеться терміново замінити.

Такий форс-мажор може поставити під питання плани Левів на найближче майбутнє. Цілком можливо вони збиралися у подорож, а тепер не зможуть нікуди поїхати через напружену ситуацію з грішми. Проте астрологи стверджують, що фінансове невезіння буде короткочасним. Вже наступного тижня у Левів з’явиться чудовий шанс компенсувати собі непередбачувані витрати.

Терези

На Терезів в найближчі кілька днів також чекають фінансові сюрпризи. Найімовірніше їм затримають зарплатню або недоплатять значну суму. Через це представникам знаку доведеться деякий час економити навіть на їжі, щоб протриматися до наступного грошового надходження.

Однак ця неприємна ситуація багато чому навчить Терезів. Зокрема вони зрозуміють, що не варто витрачати все до копійки. Завжди потрібно мати заощадження на випадок непередбачуваної ситуації, щоб потім не голодувати до наступної зарплатні.

Стрілець

Стрільцям наступного тижня також варто поберегти гроші. Існує ризик невдалих покупок та інвестицій, які можуть залишити представників знаку без копійки. Саме тому їм радять відкласти всі свої забаганки, пов’язані з фінансами, на більш сприятливий час.

Погано можуть закінчитися і спроби Стрільців допомогти близьким друзям чи родичам. Особливо якщо її попросять позичити грошей. Уродженці знаку ще довго не побачать ані свої коштів, ані самих позичальників. Тож краще ввічливо відмовити, натомість запропонувавши допомогу в пошуку роботи.