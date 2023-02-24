В Україні з’явилися нові гривні: як вони виглядають

Національний банк України презентував пам’ятну банкноту номіналом 20 грн. Вона має символічну назву «Пам’ятаємо! Не пробачимо!» і присвячена боротьбі українського народу із російськими загарбниками.

Про появу в Україні нової банкноти повідомила прес-служба НБУ. Офіційна презентація грошового знаку відбулася 23 лютого. Того ж дня його ввели у обіг. Також з 24 лютого банкноту можна придбати у інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.

Нова 20-ка має незвично яскравий дизайн. На відміну від інших українських банкнот, на цій всі малюнки та надписи виконані вертикально. На лицьовій стороні банкноти зображено трьох українських воїнів, що встановлюють державний прапор на тлі карти із фрагментами території України. Також на задньому плані розміщені прапори країн, які допомагають Україні під-час війни. Крім того на банкнота містить низку патріотичних надписів, що за час війни стали для українців символом стійкості й сили духу.

Зворотній бік банкноти присвячений фізичним та душевним стражданням, яких зазнав народ України за час війни. Там зображена стилізована композиція із символами мучеництва, боротьби та прагнення до свободи. Такий дизайн передає емоції і почуття людей, які перебували, або й досі залишаються в окупації чи зоні бойових дій.

Відомо, що новий грошовий знак має стандартні і додаткові елементи захисту. Його ширина складає 80 мм а довжина – 165 мм.

Пам’ятну банкноту випустили тиражем 300 тис. шт. З них 200 тис. шт будуть продаватися в спеціальній упаковці як сувенірна продукція. Ще 99,9 тис. шт підуть на продаж у більш скромному форматі – паперових конвертах.

В НБУ наголосили, що нова 20-гривнева банкнота є законним платіжним засобом. Її зобов’язані без обмежень приймати всі підприємства та установи, а також фізичні особи на всій території України.