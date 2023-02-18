Президент Польщі назвав терміни постачання танків Leopard Україні

Президент Польщі Анджей Дуда назвав передбачувані терміни постачання Україні танків Leopard 2 та PT-91. За його словами, Київ може отримати від Варшави дані броньованих бойових машин протягом одного-двох місяців.

«Я думаю, що цей термін є абсолютно реальним, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові зараз проходять», — зазначив польський лідер.