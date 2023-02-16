Украинские оборотные монеты продают за тысячи гривен: какие из них считаются наиболее ценными
Найти редкую монету можно совершенно случайно в кармане или старом кошельке.
В Украине современные оборотные копейки можно продать за тысячи и даже десятки тысяч гривен. Речь идет о монетах из разных банковских наборов, а также тех, которые были выпущены небольшим тиражом. Найти редкие копейки украинцы могут даже в собственных карманах или кошельках. Коллекционеры же за них готовы платить иногда просто невероятные суммы.
Одной из таких монет является 1 копейка вида 1.11АЭ, выпущенная в 1992 году. Как рассказали эксперты профильного ресурса Монеты-ягодки, на аукционе за нее можно выторговать от 4 до 7 тыс. грн. Монета имеет ряд особенностей:
- правый верхний лист с закругленной верхушкой;
- ягодки большого размера.
Достаточно дорого стоит монета номиналом 1 копейка 1996 года чеканки. В частности, ценятся две ее разновидности:
- 1БА – имеет большие ягоды и стоит от 1,3 до 2 тыс. грн;
- 1БВ – ягоды малого размера, цена от 2,5 до 3 тыс. грн.
Популярны среди коллекционеров и 1-гривневые монеты. В частности, 1 гривна вида 1.1ААг выпущенная в 1992 году легко уйдет с молотка за 10 тыс. грн. Но были случаи, когда торги доходили и до 20 тыс. грн. Монета отличается от других гладким гуртом без насечек и надписей.
По словам экспертов, на время ее изготовления инструмента для нанесения отметок на гурт в распоряжении Нацбанка еще не было. Поэтому гурт монеты и остался гладким. Такую гривну коллекционеры называют «незаконченной».
Редкой считается еще одна разновидность монеты номиналом 1 гривна – 1БАг. Такие гривны выпускали в 1995 году. Как и монеты 1992 года, они отличаются гладким гуртом. Продать такую гривну можно за сумму от 7 до 9 тыс. грн.
Следует отметить, что немалые деньги украинцы могут заработать и на монетах с браком. Если вам попался экземпляр с одинаковыми аверсами или реверсами, разным номиналом на лицевой стороне монеты и ее гурте и другими особенностями – считайте, что нашли настоящее сокровище.
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