Украинские оборотные монеты продают за тысячи гривен: какие из них считаются наиболее ценными

В Украине современные оборотные копейки можно продать за тысячи и даже десятки тысяч гривен. Речь идет о монетах из разных банковских наборов, а также тех, которые были выпущены небольшим тиражом. Найти редкие копейки украинцы могут даже в собственных карманах или кошельках. Коллекционеры же за них готовы платить иногда просто невероятные суммы.

Одной из таких монет является 1 копейка вида 1.11АЭ, выпущенная в 1992 году. Как рассказали эксперты профильного ресурса Монеты-ягодки, на аукционе за нее можно выторговать от 4 до 7 тыс. грн. Монета имеет ряд особенностей:

правый верхний лист с закругленной верхушкой;

ягодки большого размера.

Достаточно дорого стоит монета номиналом 1 копейка 1996 года чеканки. В частности, ценятся две ее разновидности:

1БА – имеет большие ягоды и стоит от 1,3 до 2 тыс. грн;

1БВ – ягоды малого размера, цена от 2,5 до 3 тыс. грн.

Популярны среди коллекционеров и 1-гривневые монеты. В частности, 1 гривна вида 1.1ААг выпущенная в 1992 году легко уйдет с молотка за 10 тыс. грн. Но были случаи, когда торги доходили и до 20 тыс. грн. Монета отличается от других гладким гуртом без насечек и надписей.

По словам экспертов, на время ее изготовления инструмента для нанесения отметок на гурт в распоряжении Нацбанка еще не было. Поэтому гурт монеты и остался гладким. Такую гривну коллекционеры называют «незаконченной».

Редкой считается еще одна разновидность монеты номиналом 1 гривна – 1БАг. Такие гривны выпускали в 1995 году. Как и монеты 1992 года, они отличаются гладким гуртом. Продать такую гривну можно за сумму от 7 до 9 тыс. грн.

Следует отметить, что немалые деньги украинцы могут заработать и на монетах с браком. Если вам попался экземпляр с одинаковыми аверсами или реверсами, разным номиналом на лицевой стороне монеты и ее гурте и другими особенностями – считайте, что нашли настоящее сокровище.