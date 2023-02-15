Повестки и военный билет онлайн: быть или не быть новым военным сервисам в «Дия»

В приложении «Дия» в ближайшее время не будут внедрять сервис по отправке повесток. Не намерены в Минцифры и создавать цифровые военные билеты для военнообязанных украинцев. При этом в ведомстве сейчас активно обсуждают некоторые нововведения «Дия», которые значительно упростят жизнь украинским военным, помогая им избежать лишних бюрократических процедур.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в настоящее время существует немало проблем в военной сфере, которые необходимо как можно скорее решить. И вопрос внедрения механизма отправки повесток онлайн – далеко не самый важный. Поэтому в ближайшее время украинцам не стоит ожидать таких сюрпризов в «Дия».

Сейчас Минцфри совместно с Минобороны обсуждают совсем другую проблему, а именно создание цифрового удостоверения ветерана и соответствующих сервисов для этой категории военных. Например, в ведомстве собираются цифровизировать процедуру прохождения военно-врачебной комиссии для воинов, получивших ранение на поле боя.

Министр Федоров отметил, что сейчас ВВК для раненых военных – как отдельный вид наказания. Они вынуждены сталкиваться с просто бесчеловечной бюрократией, оформлять множество направлений и справок, чтобы наконец получить заключение медиков о своей травме. «Разве так можно обращаться с ветеранами?», – возмущается глава Минцифры.

Именно поэтому первоочередной задачей в ведомстве сейчас считают цифровизацию ВВК, в частности, внедрение в военных госпиталях электронных медицинских систем. Михаил Федоров рассказал, что над этим направлением сейчас активно трудятся лучшие специалисты Минцифры. По его ожиданиям первые результаты этой работы украинцы увидят уже через полгода.

Напомним, что в «Дия» недавно ввели новый сервис, позволяющий подсчитать сумму пошлины на ввоз автомобиля. Пользователю только нужно ввести в приложении данные о машине и уже через несколько секунд он получит точную сумму, которую должен будет заплатить при пересечении границы.